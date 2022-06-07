【育兒調查】BB出世後逾6成新手爸爸感被冷落　分擔餵奶責任始感為人父母　

▲ 英國研究指，六成新手爸爸覺得被冷落。

迎接新生命對父母而言是人生大事。不過，英國有研究機構調查發現，逾三分之二新手爸爸在孩子出生後，會會感到被冷落。直至開始餵奶時，爸爸們才感覺到自己「為人父母」。有心理學家則指出，夫妻一同分擔餵奶責任，有助改善親子和夫妻關係。

奶粉公司Aptamil早前委託Onepoll展開一項問卷調查。調查訪問英國1,015對育有6個月至5歲大子女的家長，當中有三分之二爸爸在小朋友出生初期，感到「被冷落」。而當爸爸與與妻子一同分擔餵奶責任時，才開始感覺「為人父母」。

八成爸爸愛餵奶

此外，原來不少爸爸一旦嘗試餵奶，就會愛上。調查中有83%爸爸表示喜歡餵奶，76%更指會為他們帶來滿足感，並期待未來可以帶子女去玩。

至於媽媽，有22%媽媽在得知自己懷孕時，已有「為人父母」的感覺。對於丈夫幫忙餵奶，近9成媽媽都表示歡迎，也樂見丈夫與子女因餵奶變得更親密。此外，逾半家長認為分擔餵奶責任有助改善夫妻關係。

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親子關係方面，85%家長認為餵食時最能夠與子女建立關係，其餘方法包括與子女有身體接觸、聊天、眼神交流和微笑等。心理學家則Emma Kenny指出，建立良好親子關係需要循序漸進，日常照料有很大幫助，許多研究顯示，父親只要幫忙餵奶，對於BB的需求作出反應，會令親子關係變得更好。她亦教大家10個與BB變得更親密的技巧：

練習正念餵奶

令BB有安全感

增加身體接觸

模仿BB的行為

盡量對他們的需求作出反應

感受他們的情感

餵奶時放鬆

注意他們何時會肚餓

唱搖籃曲安撫BB

多與BB說話

Aptamil Follow On Milk的發言人指從今次調查可見，父母共同餵奶對夫妻關係有好處，同時亦有助改善親子關係。

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責任編輯：王明芳