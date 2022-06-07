【第五波疫情】張竹君指快測覆核假陽性比率超出可接受範圍　今起覆核未呈陽性不被列入確診

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（譚以諾攝）

本港新冠肺炎疫情升温，今日（7日）新增489宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代疫情狀況。

張竹君指，因過去數日有快測呈陽性的覆核個案中，假陽性比例超出一個可接受的比率，當公布確診數字後，數日後發現有一定數目的人士是假陽性，要將這些數字剔除。她形容做法不理想，故當局決定由今日起，更改報告方法。

她表示，核酸檢測未呈陽性的快測呈報個案將不會被列入確診病例，當局只會公布已核實的快測呈報個案。

張竹君續指，近日假陽性比例是15至25%，已剔除有關個案。她稱由4月下旬起，大部分快測呈報個案都會做核酸覆查，如屬陰性都會剔除。她又指，因應當局期望確診人士可盡快隔離，故確診者在快測平台申報後，確診者及其家人仍獲隔離令及檢疫令。惟她強調，一旦發現其為假陽性，便會剔除個案，並在中央資料剷除資料，有關人士不應再使用有關文件。

她表示，確診者如在今日經快測平台呈報，當局明日便會派樽採樣，後日或大後日便會有覆核報告，具體視乎派樽及呈報時間。至於呈報當日所收到隔離令，因當局會刪除假陽性資料，在隔離令上的康復碼隨後便不能使用。

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記者：黃穎津