【英女王登基70年】4歲路易王子扭計扮鬼臉搶鏡　凱特被抨擊管教不當【多圖】

▲ 4歲的路易王子在英女王登基70周年的慶祝活動中搶盡風頭。

英國一連四日慶祝英女王登基70周年，威廉王子與夫人凱特的4歲幼子路易王子（Prince Louis）連日來的表現非常吸睛，不斷擺出趣怪表情，但有時他卻坐不定扭計，更一度向媽媽扮鬼臉被訓斥。可是有網民批評，從小王子這些舉動看來，或多或少是凱特管教不當。

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綜合外媒報道，英女王於上周四（2日）慶祝登基白金禧，威廉王子、夫人凱特及3名孩子包括8歲喬治王子（Prince George）、7歲夏洛特公主（Princess Charlotte）及4歲路易王子都有出席，並一起在露台觀看軍機飛行表演，期間在女王身邊的路易王子表情豐富，更一度嫌空中聲音嘈吵，雙手捂耳大叫，搶盡鋒頭。

至周日（5日）女王登基白金禧巡遊盛典中，路易王子坐在白金漢宮前的包廂觀看，再次大派可愛表情包，一時依偎在媽媽凱特身上錫錫、一時坐在爸爸威廉和爺爺查理斯王子的大腿上，又與身後的皇室成員玩耍，非常活躍。

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沒有耐性向媽媽做鬼臉

不過，年幼的路易王子耐性有限，總是未能坐定定，不時被影到扭計，更曾向媽媽做鬼臉、伸脷，甚至伸手摀著她的嘴巴，被媽媽制止及訓斥，並引來身後一名王室成員「警告」。經過凱特的安撫，路易王子仍時而搖頭、雙手交叉等，明顯沒有耐性。

對於幼子成為焦點，凱特在社交平台發表感言時，也自嘲「我們都度過了一段美好時光，尤其是路易……」，有媽媽網民認為小王子只是做自己，「看到路易王子的行為就像我兒子4歲時那樣」、「看到孩子們在一起是美好的時刻，路易能自然流露，都是一種快樂」。

▲ 路易王子向媽媽做鬼臉被制止。（法新社）

凱特曾接受訪問分享自己的育兒經，坦言自己身兼媽媽與皇室成員感到壓力巨大，對3個孩子更感內疚，她經常因公務而未能陪伴他們，如何平衡工作與家庭是她面對的最大挑戰之一。

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1. 戶外上自然課

凱特強調要教好孩子，必先做好身教，她年幼時視祖母為學習榜樣，小時候祖母常與她玩耍、做手工藝、入溫室玩園藝及一起下廚，令她感到何謂幸福家庭。因此她盡量多與孩子到戶外活動，除了幫助他們的身心發展，亦可在輕鬆環境中建立良好的親子關係。

2. 不要怕髒

她也不介意孩子弄到一團糟，因她認為有小孩的家，就不可能一塵不染，故此她喜歡與孩子們一起畫畫，身上沾滿顏料也不是問題，盡情享受玩樂時光就好。

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3. 蹲下與孩子說話

此外，凱特和威廉經常擁抱孩子和蹲下來與孩子說話，讓孩子感到被尊重，提升自信和自尊感。凱特亦鼓勵孩子表達情感，人是有情緒，說出自己的感受有助處理成長過程中的成功和挫折。

4. 按孩子所需選校

夫婦無論公務多繁忙，只要有空就會親自送孩子上學，而他們選校也以孩子所需為首選。喬治王子曾就讀蒙特梭利學前班，通過遊戲學習，這顯示出兩夫婦採用非正式的方法來教育孩子。而喬治王子和夏洛特公主，均就讀南倫敦的私立湯瑪斯巴特希貴族學校（Thomas's Battersea）。

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責任編輯：林綺玲