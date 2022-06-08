【跆拳冠軍】兒時迷上《葉問》愛打架被指專注力不足　練跆拳道學懂堅持考全級第一

▲ 曾被指專注力不足，童銳衡憑藉長輩讚賞鼓勵，稱為跆拳道冠軍，學業上也考獲全級第一名。

千里馬常有，而伯樂不常有。今年17歲、讀中五的童銳衡，曾分別兩次奪得全港男子青少年跆拳道比賽和學界跆拳道比賽冠軍，如今更是港隊成員，曾代表香港參加國際大賽。然而，銳衡小學時，在校內是出名的調皮蛋，常同學打鬧，「見家長」如「食生菜」，他更被診斷為「專注力不足」。不過，一直被視為「壞孩子」的銳衡，某次為同學抱不平，卻讓班主任看到他善良一面。

在老師和父母鼓勵之下，銳恆開始練跆拳道。不但找到興趣，更在比賽中獲得成功感，慢慢學懂堅持，最終打出好成績，學業也不耽誤。銳衡接受TOPick專訪時表示，喜歡在比賽中贏得金牌的感覺，運動也讓他明白，面對困難時，應當堅持到底，不要輕易放棄。銳衡的媽媽坦言，培育兒子並無竅門，更未想過兒子能成為全港冠軍，但父母和師長的讚賞，無疑起了關鍵作用。

近年不少家長，都擔心子女有專注力不足，甚至過度活躍問題。多年前銳衡的媽媽，從治療師口中得知自己的兒子屬「專注力不足」，也大感晴天霹靂。銳衡的媽媽Suki聽到治療師說，她兒子情況嚴重，屬專注力不足，可能會影響讀寫、認知。Suki說：

我當時個心就涼咗一截。

愛打鬧全因迷上電影《葉問》

小學時，銳衡更令人憂心，「老師話佢好難專心上堂，又鍾意郁手郁腳，有時會忍唔住拍下人，踢下人，老師經常打電話畀我」。這位跆拳道冠軍回憶起當年的自己，笑得有點靦腆，原來小銳衡當年迷上電影《葉問》，精力旺盛加上想成為武林高手，唯有從打鬧中宣洩。媽媽見狀便為他報名跆拳道班，希望兒子可以「放電」。

老師雖視銳衡為「壞學生」，但他一個小小舉動，就令其班主任改觀。原來當時同班有一位同學，因為衣著欠整潔，被其他同學嫌棄杯葛，甚至冤枉他偷竊，銳衡抱打不平，叫其他同學不要以貌取人。班主任目睹此事，方知頑劣外表下，他其實是小暖男，於是建議校報報道銳衡的好人好事，其中也提及他學跆拳道。

▲ 童銳衡從跆拳道中學會堅持與專注。（受訪者提供）

初嘗長輩讚賞，變成模範生，銳衡格外開心。運動方面，他也漸入佳境，一年之內連升數級。銳衡說：

偶然見到師兄有頭盔、護具，好似盔甲，好有型，我知道要考到高級數先有得攞，咁我就好似打機咁，不停練習，不停考級，解鎖成就攞裝備咁。

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除嘗勝利滋味學懂堅持不放棄

教練曾向銳衡媽媽指，他拳腳不夠力如「洩氣氣球」，但教練仍鼓勵他參加比賽。銳衡回憶道：

有次比賽，踢到對手頭部攞分，嗰陣好似開竅咁，最後我贏埋嗰場比賽，覺得『哇！原來我都做到』，當時好有滿足感。

其後他更獲自己所屬的香港胡氏跆拳道會頒發最佳進步運動員獎。

不斷嘗試，不斷堅持，不斷進步，不斷被讚賞，銳衡加倍努力，屢獲殊榮。小六年時，他更在同一年將學界冠軍和全港青少年賽冠軍收入囊中。此外，他也在該年獲選入港隊。2019 烏茲別克世界少年跆拳道錦標賽，銳衡代表香港，晉身 9至16 位排名賽。

▲ 銳衡兒時雖被指專注力不足，但練跆拳道後發揮潛能，獲獎無數。（受訪者提供）

銳衡的跆拳道之路並非一帆風順。其中一次全港男子賽決賽，對手個頭比他高出整整一個頭，對方更一度踢中他的小腿「上五寸，下五寸」位置。他痛到倒地不起，裁判一度召喚急救員入場，但他不想放棄，於是強忍痛楚，舉手示意繼續比賽，最終靠堅韌防守，屢次阻止對手得分，並成功反擊踢中對手，反敗為勝。銳衡說：

當時已打入最後決賽，如果放棄，唔起返身，就前功盡廢。

保持爭勝心自律平衡學業與運動

學業上他同樣不輕言放棄。初中時因需要接受高強度體能訓練，銳衡學業一落千丈，他想過放棄港隊身份，專注學業，但望著過往取得的獎牌，他咬緊牙關，繼續練習跆拳道，學業上則在老師幫助下奮起直追，到中五時，他已做到學業與運動平衡兼顧，更考獲全級第一名。

銳衡的媽媽說，兒子有一顆爭勝的心，學跆拳道後，無論在運動還是學業上，都學會自律約束自己，「佢鍾意食嘢，但有時要比賽，要控制體重，佢會傻更更企係雪櫃前面好耐，最後都係轉身忍口。」

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冠軍榮譽背後，媽媽亦會特製營養餐單，讓兒子盡量吃得健康又開心。而銳衡的爸爸，則會充當幕後軍師，反複觀看兒子的賽事影片，建議兒子改進，銳衡笑言，與爸爸的關係是「好兄弟」，同事爸爸亦是他在賽場上的精神支柱。

跆拳小明星冀成體育老師照耀小朋友

除了學業與運動，銳衡又當選校內學生會幹事。校方則連續三年推薦他競逐「屈臣氏香港學生運動員獎」，他不負所望，連續三年獲獎。銳衡說，獲獎後雖然因為疫情無法在頒獎典禮上公開領獎，但大會安排他和其他獲獎學生運動員拍攝影片和硬照，

見到啲相，都覺得自己好型，獲獎令我見到自己閃耀嘅一面，我都希望將光傳畀身邊嘅人。

從專注力不足的頑皮小子，變成學業、運動皆出眾的優秀學生運動員，當中少不了父母、老師、教練的讚賞。銳衡表示，希望日後自己能成為一名體育老師，「回憶起細個時候嘅轉變，我都想照耀其他小朋友。」

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記者：莊恭南