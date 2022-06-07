【濕疹飲食】暗瘡風疹過敏人士忌食　中醫拆解10種容易誘發濕疹蔬菜

▲ 中醫拆解10種容易誘發濕疹蔬菜。

濕疹患者要小心飲食，即使是蔬菜也未必全部可食。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）曾在Facebook專頁「CheckCheckCin」列出10種較常見的蔬菜類發物，提醒患有濕疹的人士要慎吃。

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梁尹倩指出，牛、鵝、蝦、蟹、無鱗魚等食物，在中醫學稱為「發物」。發物有助邪的意思，能引起舊患復發，將新病加重，故此患有暗瘡、濕疹、風疹、皮膚病或容易過敏的人士要避免食用。

而在蔬菜類中也有不少動風助火、生痰滯氣的發物，容易誘發皮膚瘡瘍腫毒，因此患者亦要小心食用，避免皮膚病發作。

常見蔬菜類發物

1. 性平或性涼蔬菜

共有4種，點擊圖片看食材功效、適及不適合的人士：

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2. 性溫或性熱蔬菜

共有6種，點擊圖片看食材功效、適及不適合的人士：

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至於「Nutri Life」營養顧問中心註冊營養師謝詠瑩（Gloria）亦曾向TOPick表示，有8類食物較易誘發濕疹，包括奶類、蛋類、魚類、大豆類、堅果、甲殻類、貝殻類及高麩質食物，點擊下圖了解更多：

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Gloria表示，當身體出現發炎情況時，組織胺（Histamines）會在體內誘發出來，加劇皮膚痕癢程度。而進食如下高組織胺食物，或會令皮膚更痕癢：

部分蔬菜：蕃茄、菠菜、南瓜、茄子

柑橘類食物（例如橙）、奇異果、檸檬、士多啤梨等

發酵食物：泡菜、榨菜、芝士、金華火腿、麵豉、皮蛋、鹹蛋等

深色魚類：沙甸魚、鯖魚等

濕疹患者若要戒吃牛肉、海產類（例如：蜆肉、青口、花甲、生蠔），或較易缺乏鐵質。Gloria建議可多進食綠葉蔬菜如羽衣甘藍、莧菜；以及添加了鐵質的早餐穀物片。若濕疹患者不能喝牛奶或豆奶，或較易缺乏鈣質，因此Gloria亦建議可考慮飲用燕麥奶或米奶；進食有骨的魚類如白飯魚，或進食一些綠葉菜如菜心、芥蘭。

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責任編輯：羅嘉欣