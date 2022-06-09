點揀父親節禮物？ 送上No.1 AI口腔助理，全面照顧爸爸牙齒健康

父親節將至，當然要隆重其事為爸爸慶祝，感激爸爸為家庭默默付出。不知道大家有沒有留意過爸爸有牙齒或口腔問題？根據美國牙醫學會統計，男士對口腔健康的關注程度較女性低，一般在口腔問題較為嚴重時才會約見牙醫。要守護爸爸的笑容，送一支No.1的牙刷，陪伴他忙碌的每一日就再好不過！



牙刷選擇眾多，首支的Philips Sonicare AI牙刷能稱得上No.1，除了有高效的強效潔齒功能之外，還配備了人工智能AI，獨有的智能感應科技，更懂得於刷牙用力時自動調節力度，讓爸爸不用費神，就能享受溫和而高效口腔護理。



專業認證 高效聲波震動技術



Philips是No.1 聲波震動牙刷品牌^，獲得全球多個國家，如美國、德國、日本、中國、加拿大等逾1,800名牙科專業人員（牙醫及牙齒衛生員）的肯定，同時更有臨床認證，確保能持續提供最有效、最溫和的清潔效果。其Sonicare聲波震動技術，能產生液體清潔動力，形成microbubbles，深入牙縫及口腔隱藏部位，經臨床證明，溫和有效地清潔牙齒。牙刷以每分鐘刷動高達62,000次，相等於短短2分鐘內就獲得相當於一整個月手動刷牙效果！

▲ Philips Sonicare聲波震動技術能產生液體清潔動力，溫和有效地清除牙菌膜，改善牙齦健康。

大家是否有發現爸爸刷力經常過度用力，為口腔帶來不少問題？



首支Philips Sonicare AI牙刷，獨有的SenseIQ智能感應調控科技，能以高達每秒100次的頻率即時感應爸爸刷牙時的力度、動作、覆蓋範圍、潔齒時間等。一旦牙刷感應到爸爸的刷牙力度過大時，就會即時自動調節力度，好好保護他的牙齦健康。

▲ Philips Sonicare AI牙刷以貼心的無縫手柄設計，避免以往電動牙刷常見的滲水藏垢問題，同時配備設有造型時尚的旅行充電收藏盒。

人性化設計多功能刷頭 一次滿足爸爸不同口腔需要



Philips Sonicare AI牙刷配備嶄新的All-in-One多功能刷頭，是牙科專家、工程師和設計師的專業科研成果。其三角刷尖更貼合牙齒表面，與手動牙刷相比，去除高達100%牙菌斑*；多角度的刷毛有助清除多達20倍牙菌膜**，帶來15倍更健康牙齦***，更有效守護爸爸的牙齒健康。只要一個刷頭即可達致潔齒、護齦、美白、除牙菌膜的功能，一次過滿足爸爸不同的口腔需要。

*在實驗室測試中與手動牙刷相比2天的效果

**與手動牙刷相比

***與手動牙刷相比使用6星期的效果

▲ All-in-One多功能刷頭，獨特的多角度刷毛及三角刷尖可達潔齒、護齦、美白、除牙菌膜的功能。

AI智能App 爸爸的專屬刷牙指導



使用藍牙連接AI智能Sonicare應用程式，可追蹤及同步刷牙覆蓋的範圍，為爸爸提供個人化實時刷牙方式指導。簡單易明的3D口腔視圖能重點指出漏刷位置，提醒補刷，幫助爸爸漸漸改善潔齒習慣，無需擔心口腔問題。

▲ 配合AI智能Sonicare應用程式中的3D口腔視圖，輕鬆全面照顧口腔健康。

由即日起更有父親節尊享禮遇，於指定零售商購買任何Philips Sonicare聲波震動牙刷系列滿港幣$2,200#或以上，即可獲得3支All-in-One多功能刷頭。想為爸爸送上一份貼心的禮物，千萬不要錯過！



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^根據超過1800名牙科專業人員（牙醫及牙齒衛生員）於美國、德國、日本、中國、加拿大、荷蘭、澳洲、瑞士、意大利、捷克、斯洛伐克所進行的調查結果。



#以單一收據計算。贈品數量有限，送完即止，贈品顏色隨機發送。如有任何爭議，Philips及零售商保留最終決定權。



（特約）