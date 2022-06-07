【自強不息】快餐店打工做4份兼職儲錢讀大學　勵志女生躋身工程師獲選上太空

▲ 美國一名26歲女工程師獲選上太空。

即使小朋友沒有優越的成長環境，但長大後靠著自身努力，依然有機會改變命運。美國一名26歲女子曾在快餐店打工，同時做4份兼職，養家兼儲錢讀大學。最終她靠著努力，讀完大學並成為一位工程師，早前更獲選上太空。

打4份工養家儲大學學費

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，由亞馬遜公司創辦人Jeff Bezos創立的美國太空旅遊公司藍色起源（Blue Origin），本月4月在德州發射太空船新雪帕德火箭（New Shepard），將6名乘客送上太空邊界。新雪帕德火箭只能運載幾名乘客，飛至距離地球100公里的近地次軌道飛行，飛行時間只有10多分鐘，乘客將體驗到幾分鐘的失重狀態，並可從窗戶看到一點太空。

現年26歲的女工程師Katya Echazarreta來自墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara），她是這次太空旅行的其中一位乘客。大多數乘客都要支付一筆不公開的金額，才能登上這次太空之旅，但Katya Echazarreta由非牟利組織「Space for Humanity」從數千名申請者中，揀選出來參加這項任務。這個組織的目的是要將「傑出的領導者」送到太空，讓他們體驗太空人的全景效應現象。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片︰

首位墨西哥裔女性上太空

Katya是首位前往太空旅行的墨西哥裔女性，也是繼1985年參與美國太空總署（NASA）任務的科學家Rodolfo Neri Vela後之第二位墨西哥人。她對航天科技充滿盼望︰

我的使命是讓女性和有色人種上太空，做他們想做的任何事。

她於7歲時隨家人移居美國，當時面對語言不通而不知所措，有老師警告她，她可能會留班，令她不得不發力，從三年級開始就沒停下來，一直努力向上。她 17、18歲時在麥當勞打工養家，甚至同時打4份工，只為儲錢讀大學。

Katya現於約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）攻讀工程學碩士學位，她之前曾在加州著名的NASA噴氣推進實驗室工作。

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張︰https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳