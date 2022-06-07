【高官民望】香港民研：鄧炳強最新支持度冠絕局長　林鄭月娥評分升至36分

▲ 香港民意研究所今日公布，保安局局長鄧炳強最新支持率，冠絕其他局長。（經濟日報資料圖片）

香港民意研究所今日公布，特首和各局長最新民望數字。其中，保安局局長鄧炳強，最新支持率淨值為10個百分點，較上次調查急升11個百分點，其支持度首度冠絕其他局長。

另外，即將卸任的特首林鄭月娥，最新評分為36分，較上月初上升1.4分；最新支持率為17%，反對率為77%，支持率淨值為負60個百分點，同樣上升4個百分點。

香港民研在上月31日至本月5日期間，成功透過隨機抽樣方式，電話訪問1,000名18歲或以上香港居民。

調查發現，在12名現任問責局長中，鄧炳強的支持度最高，最新有44%受訪者表示支持，有34%人表示反對，支持率淨值為10個百分點，較3月上旬急升11個百分點。

另有4名局長的民望淨值，同樣錄得正數，依次分別是環境局局長黃錦星（7個百分點）、商務及經濟發展局局長邱騰華（6個百分點）、財經事務及庫務局局長許正宇（5個百分點），以及政制及內地事務局局長曾國衞（1個百分點）。

上次調查排名最低的食物及衛生局局長陳肇始，支持率淨值由原來的負42個百分點，升至最新的負19個百分點，大幅回升23個百分點，在12名局長中排第11。

至於教育局局長楊潤雄，最新支持率淨值雖然上升5個百分點，但仍以負24個百分點，成為支持度最低的局長。

另外，民研同時公布，林鄭月娥任內平均分39.1分，是4任特首當中最低。歷任特首中，首任特首董建華平均為51.9分，第二任特首曾蔭權為58.1分，而上任特首梁振英為43.6分。

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責任編輯：胡偉明