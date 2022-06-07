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【金像奬2022】古天樂謝君豪爭最佳男配　廖子妤憑《梅艷芳》《智齒》入圍

娛樂 17:35 2022/06/07

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第40屆香港電影金像奬頒獎典禮

香港影壇盛事第40屆香港電影金像奬頒獎典禮，將於7月17日於九龍灣國際展貿中心匯星舉行。香港電影金像奬協會在今日（6月7日）發放今屆提名最佳男配角及最佳女配角各候選人的造型照。

最新影片推介：林凱恩專訪

古天樂謝君豪對決

角逐今屆金像獎「最佳男配角」的最後五強的實力不容小覷，包括有「金像影帝」古天樂在傳記式電影《梅艷芳》演一代歌后的恩師、造型設計師兼摯友劉培基而獲得提名。

回歸港產片的「金馬影帝」謝君豪在《濁水漂流》演繹露宿者，憑其細膩演出入圍。至於在《殺出個黃昏》演殺手 三人組的車手林雪，今次已是他第3度角逐香港金像獎最佳男配角此項殊榮。

新人柯煒林及馮皓揚均同時獲得最佳男配角及最佳新演員兩項提名。柯煒林在《濁水漂流》飾演患失語症的青年露宿者，與主角吳鎮宇一段亦父亦友的情誼，令人留下深刻印象。

至於在《媽媽的神奇小子》演出「少年蘇樺偉」入型入格的馮皓揚，是本屆「最佳男配角」及「最佳新演員」中最年青的候選者。

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廖子妤兩片入圍

今屆「最佳女配角」方面是資深演員與新秀之爭，「金像影后」鮑起靜曾5度獲「最佳女配角」提名，今屆憑在《除暴》演繹澡堂老闆娘爭奪此獎。而「金馬影后」李麗珍在《濁水漂流》飾演出獄後的露宿者。

至於廖子妤則以兩個截然不同的角色入圍，分別在《梅艷芳》飾演早逝的梅愛芳及在《智齒》飾演殘疾毒販Coco姐，各有突出發揮。

新演員鍾雪瑩在《殺出個黃昏》扮演欲尋死的未婚懷孕少女，與老戲骨謝賢合演一段「爺孫情」，為她同時帶來最
佳女配角及最佳新演員兩項提名。

之前從未有演戲經驗的白浪，以其母親、前中國女排名將郎平為故事骨幹的《奪冠》中，演繹年青郎平的奮鬥史，讓她成為最佳女配角候選五強之一。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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