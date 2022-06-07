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【新冠疫情】香港單車隊取消派隊參加印度舉行亞洲場地單車錦標賽

社會 17:17 2022/06/07

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（資料圖片）

中國香港單車總會今日（7日）宣布，取消派隊參加2022年亞洲場地單車錦標賽。

總會在網站指，「2022年亞洲場地單車錦標賽」將於2022年6月18至22日在印度新德里舉行。香港隊原定派出30人包括李慧詩、李思穎、梁嘉儒及梁峻榮等主力出戰該項賽事。但鑑於最近印度疫情仍然嚴峻，考慮到運動員在當地感染新冠肺炎的風險比較高，擔心當地的醫療設備不足夠，一旦運動員感染新冠肺炎後對心肺功能的影響很大，對香港隊往後的比賽及訓練計劃有一定影響，決定取消派隊參加該項賽事。香港隊仍計劃參加以下賽事，累積比賽經驗及備戰亞運會。

  • 2022年7月7-10日 UCI國家杯場地單車賽 - 哥倫比亞卡利
  • 2022年7月28-31日 日本盃場地單車一級賽 - 日本靜岡縣伊豆
  • 2022年8月6-7日 日本盃國際場地單車二級賽 - 日本千葉市

總會十分欣賞運動員在疫情下仍然積極備戰的決心，期望日後在安全的環境下，繼續參與各項大型賽事，為港爭光。

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責任編輯：余思嵐

 

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