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【愛滋病】今年首季增85宗個案　近半涉同性性接觸、11人涉異性性接觸

社會 17:51 2022/06/07

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（資料圖片）

衞生署衞生防護中心於今年第一季接獲85宗感染人類免疫力缺乏病毒（愛滋病病毒）的新增個案。自1984年以來，本港愛滋病病毒感染呈報個案累積至11,317宗。

該85宗個案涉及73男12女。其中，47人（55.3%）透過同性或雙性性接觸受感染，11人（12.9%）透過異性性接觸受感染，餘下27宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。

新增個案的3個主要呈報來源分別是公立醫院、診所及化驗所（38宗）；私家醫院、診所及化驗所（19宗）以及衞生署社會衞生科診所（14宗）。另外，有50名感染者（59.5%）已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

季內共有18宗愛滋病新增個案，其中9宗（50%）透過同性或雙性性接觸受感染，7宗（39%）透過異性性接觸受感染。該季最常見的愛滋病界定疾病是肺囊蟲肺炎，即一種肺部感染。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2338宗。

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責任編輯：余思嵐

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