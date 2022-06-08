【比較孩子】港爸媽網上教仔群組羨慕別人孩子　專家提醒父母要尊重孩子獨特性

▲ 專家提醒父母要尊重孩子獨特性，不要跟他人孩子比較。

大部分父母總對「別人的孩子」會特別關注、羨慕及讚賞。總愛將孩子比較，心裡總覺得「別人的孩子」比自己的乖一點、成績好一點。因此不少父母努力地尋求坊間專家的育兒意見與及加入網上教仔討論群組，總希望他朝有日，自己的孩子會出類拔萃，勝人一籌。中國人常言「隔離飯香」，難道自己的子女便不及別人的子女優秀嗎?

作為父母如盲目地依從他人意見，以「標準化」的方式來套用在管教自己的孩子身上，這可行嗎？ 不苟認同的是，以這樣的方式管教孩子是很容易忽略孩子的「獨特性」，同時也會埋沒了自己孩子的獨特能力，甚至在管教子女問題上變得關係緊張，破壞親子關係。

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三部曲找出孩子獨特性

家長問︰如何找到自己孩子的獨特性？ 答案只需三部曲︰「用心觀察，用耳聆聽，與子女同行」。

1. 用心觀察- 在日常生活中細心觀察孩子的喜好及特性，多了解孩子的性格和強項，於日常生活上嘗試提供機會讓孩子接觸不同的事物，體驗不同的事情，從探索中學習也是讓兒童建立自信的重要過程。

2. 用耳聆聽- 聆聽是雙向的，除了希望孩子能聽話外，父母專心聆聽孩子的心聲是非常重要的。在日常生活中，多與孩子以開放式交談與討論，鼓勵他們多表達個人想法與感受，日子有功可養成獨立思考的能力，提升孩子的解難能力，培養出一個正面而獨特不怕失敗的孩子。

3. 與子女同行- 要明白父母與孩子處在不同的年齡、不同的位置、不同的角度，常常會有不同的心理反應和感受看待事情。如果父母能「與子女同行」，運用同理心，了解孩子的內心感受，嘗試代入他們的世界，從孩子的角度出發，切身處地理解孩子的處境，自然能夠明白孩子當下的想法與感受，也能發掘孩子不一樣的獨特長處。

在子女的成長過程中，家長需要明白每人的能力會有不同。當然家長能夠發掘到子女獨特的強項時值得高興，但更需要對他們的弱項表示無限寬容，讓孩子明白到原來每個人都有較強或較弱的地方，勿因他的獨特而打撃他。要知道每個孩子都是獨特的，不單只是外貌，還包括個性及能力等。要根據自己孩子的獨特性來選取適合的教育方式，為父母的，目的只有一個，就是讓孩子能夠有更好的成長。

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原文題為「尊重孩子的獨特性」

撰文︰聖公會聖基道兒童院服務總監鄭美儀