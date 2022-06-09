【情緒管理 】資優生容易忽略情意需求　孩子出現負面情緒請不要即時指責

▲ 當孩子出現負面情緒時，家長應避免即時指責孩子，試圖壓抑負面情緒及不當的發洩行為。

疫情持續，導致生活出現變奏，家長和孩子的日常常規，無論是工作、校園日程、疫苗通行證或快速檢測等的安排亦時有變動，每天面對不同的挑戰及層出不同的壓力。作為家長需要引導孩子進行自我調整，靈活地分配時間，採取不同的方法舒緩壓力，再次重投校園生活。

頻繁的生活作息變化，常常使孩子無所適從，未有充足的心理準備空間和時間來面對和適應改變，容易產生壓力和負面情緒。而資優學生或因其過度激動（over-excitability）的特質，高度的覺知（awareness） 與能力（capacity），令到他們面對壓力和身邊變化有更即時和更強烈的反應。

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當孩子出現負面情緒時，家長應避免即時指責孩子，試圖壓抑負面情緒及不當的發洩行為。在安全的情況下，家長可先讓孩子釋放壓力和情緒，讓孩子深呼吸、自我調節，了解他們是否需要時間冷靜。待孩子情緒較為穩定，再跟他們溝通，並且了解行為背後的情意訴求，鼓勵孩子表達情感，聆聽他們的看法，讓孩子感受到關懷與接納，達至長遠成長。

在疫情之下，網課的安排，孩子在家時間增加，而在家需要專注學習及休息的時間界線變得模糊，孩子需要時間去適應。這裡建議家長與子女一起商議如何訂立時間表，達致勞逸結合，為子女對留家時間建立可預期性的觀念。

資優生往往由於對學習興趣的熱情，過度安排自己的工作任務，忽略自己的情意需求，或因資優生完美主義的傾向，對自己要求過於嚴苛，導致難以在喜歡的活動、學習任務、責任和自我照顧（self-care） 的時間取得平衡。

而預留大腦放空的時間，更能讓資優生檢視自我需求及探索可能性，培養自我意識和創意。因此資優生更需要家長協助明確學習、娛樂、休息和留白的時間。而針對短期變化，家長和子女若能溝通達致合理的期望和一起調整時間分配，不單是同步調整後的學習目標和生活計劃，也讓子女更好地準備及適應這些變化。

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