榴槤懶人包！一文教你點揀兼開榴槤秘技

不時不食，時令食物不但產量多，而且美味、營養高，來到初夏又是榴槤飄香的季節，榴槤迷又可大飽口福。而在眾多榴槤品種當中，金枕頭就最受港人歡迎，想知如何揀選金枕頭？甚麼時候吃最軟糯香甜？內文逐一話你知。同時會教大家6步自家開榴槤秘技，從此想吃新鮮即開榴槤「不求人」。

自家農場地理優 專人監督榴槤出品



榴槤素來有「果王」之稱，主要在東南亞生長，如泰國、馬來西亞、印尼等地，當中以泰國的產量最多，最美味。在眾多泰國榴槤的品牌當中，CP Fresh出品最穩定，性價比高。他們更設立「如何培育優質榴槤果園」計劃，培訓一眾園丁，除了保證品質優良外，同時發展當地的社區，提升農民的生活質素。

▲ CP Fresh自家農場地理優越，非常適合榴槤生長，加上有專人監督，出品自然有信心保證。

CP Fresh的自家農場設於泰國東部Chanthaburi（莊他武里），該區擁有良好氣候，靠近國家保護公園的山區，日夜溫差較大，令果實生長得更大更飽滿，果肉更香甜。果園更有專屬農夫照顧每棵榴槤樹，確保每棵榴槤樹能生產出品質良好的果實，並控制榴槤的掛果熟度，等到合適的時候才收割，以確保品質。加上由專家監督包裝廠的生產，專人調節運輸途中的溫度，使榴槤在適宜的溫度下運輸，即使經過長途跋涉來到香港依然能確保新鮮。

金枕頭四時食法 甜度濃淡看外殼



而CP Fresh以出產金枕頭（泰語是Monthong）為主，它是泰國四種人氣品種中體積最大的一種，特色是三角形尖刺和淡黃色的果肉，其果核形狀扁平，果肉量豐富，口感軟滑，味道也是最香甜，熟透時甜度平均可達32度。購買金枕頭時可進行按壓測試，先徵求水果店家的同意後，用手指輕輕按壓果肉，如果你喜歡味道濃郁的榴槤，挑選質感比較柔軟的，會有更豐富的味道。如喜歡淡味一點，可揀選果肉比較結實的，味道亦較適合入門者品嘗。而買原個金枕頭，就可從外殼的顏色來分辦，愈翠綠代表甜度較低，果肉較結實，以下一圖便能看清金枕頭最佳食用時間。

▲ 金枕頭外殼愈翠綠代表甜度較低，肉質亦較結實，若喜歡吃軟糯香甜的，可選擇外殼偏黃的，甜度相對較高。

免用專用刀 6步即開即食



想原個榴槤買回家即開即食，其實不需要專用的榴槤刀，以普通廚房刀也能做到。試試跟着以下6步一齊開榴槤！



步驟一︰戴上手套，按着榴槤，用刀切開榴槤的尾部。

步驟二︰然後切去榴槤果柄。

步驟三︰沿着果殼凹溝慢慢下刀。

步驟四︰沿着果殼凹面切開，注意不要切太深。

步驟五︰切開後用手將果殼打開。

步驟六︰完整地取出榴槤果肉，即可享用。

▲ 簡單6步就可以輕鬆在家開榴槤。

榴槤放入雪櫃會「凍傷」？



榴槤屬於熱帶水果，最佳的保存方法是放置於溫度20度以上。當儲存溫度低於10度以下並超過48小時，榴槤便會凍傷而且停止轉熟，所以購買榴槤後，如果不是當天食用，只需把整顆榴槤放在室溫或通風的地方便可，不建議整顆榴槤放入雪櫃冷藏。



吃榴槤宜忌 酒後勿亂吃



每種食物都有其相生相剋的食物，而吃榴槤當然也有宜忌，例如想減低榴槤熱氣感，可與山竹一齊食用，同時可平衡膩滯感。另外，喝酒後切記不要吃榴槤，據日本筑波大學曾進行一項研究，指榴槤含有二甲基二硫，會抑制人體內用來分解酒精的酵素乙醛脫氫酶，有機會造成酒精中毒，甚至死亡，所以不建議榴槤與酒精一同攝取。



（特約）