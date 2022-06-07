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【超級巨聲】跟林欣彤再聚開音樂會　陳國峰想請MIRROR做嘉賓

娛樂 17:00 2022/06/07

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林欣彤陳國峰首度合作音樂會。

林欣彤（Mag）以及陳國峰（Penny）將於8月1至2日在香港文化中心舉行「香港業餘管弦樂團X林欣彤X陳國峰 《仲夏夜之韻》音樂會」，是次音樂會Mag及Penny將與香港業餘管弦樂團合作。

今日在宣傳活動上，Mag 非常好學即席向香港業餘管弦樂團指揮蘇潔明小姐請教指揮技巧，還即時學以致用，與指揮管弦樂手合作《赤子》一曲，並由Penny即席精彩獻唱，博得全場掌聲。

Mag即場學指揮。

Mag及Penny相識自2010年《超級巨聲2》，Mag 以小巨肺之稱勇奪冠軍，翌年便簽入英皇娛樂出道，首張唱片《Vocalist》拿到白金銷量驕人成績，並在2021年奪得叱咤樂壇女歌手銅獎。

而Penny在參賽時有「高音王」的綽號，演繹高難度歌曲如《洋蔥》、《3-7-21》、《挑戰者》等，都贏盡掌聲。其後加入電視台作歌、演、主持三棲發展，不時在節目中獻唱金曲，大受好評。

8月開騷。

Mag及Penny均表示非常期待8月的音樂會，因二人相識12載，原來兩人從未同台合作，今次終於有機會一同演出實屬難得。

二人預告音樂會將會邀請特別嘉賓出席。Penny笑說要請MIRROR出席，但其實他最想請好友吳業坤（坤哥）。Mag因之前出席過獨立樂隊和管弦樂合作的音樂會，所以也想請樂隊做嘉賓。

最新影片：林凱恩訪問

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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