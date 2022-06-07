【情緒管教】15歲女𠝹手遭父母鬧爆「嘥米飯」　鄧藹霖籲︰循循善誘比罵更有效

▲ 女兒𠝹手是嚴重事件，家長必須先了解她情緒困擾的原因。

友人赫然發現十五歲女兒有𠝹手的行為，床上血迹斑斑，非常駭人。

我問媽媽如何處理女兒的情緒問題，她劈頭答道：「我同老公咪鬧爆佢囉！你好學唔學，學人𠝹手？你夠膽就死埋佢，咪嘥我啲米飯！」

我搖搖頭，輕輕掃媽媽的背道：「你想清楚，係咪真係想無咗個女，若果心裏面唔係咁諗嘅，就切勿講出口。」

料不到她突然軟化，淚水不聽使喚地泉湧而出：「嗚嗚，我得一個女點會想佢死……當年佢出世得四磅，我真係好擔心佢會死……咁辛苦養大佢，但係又咁激氣……嗚嗚……」

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可以想像，這個家庭的氣氛繃得很緊，成員之間的關係不甚協調，而最關鍵的原因，是爸媽管教女兒只採取單一手法——罵！

女兒不聽話，罵！女兒成績不理想，大罵！女兒沉迷上網，狠罵！女兒態度惡劣，罵罵罵！

孩子是需要父母循循善誘的，要協助他們解決困難、勇敢對抗逆境的。經驗告訴我，孩子是愈罵愈頑劣，沒有一個會被所謂罵醒呢！

過去我曾於無數家長講座中，示範爸媽罵人的頻率——急！狼！尖！刺耳！久不久現場會立即傳來小孩的哭聲，我急忙道歉：「對不起，嚇壞你嘅小孩啦！嗱，你哋喺屋企慣性罵孩子嘅聲音係幾咁恐怖，你哋自己聽到啦！」

女兒𠝹手是一件嚴重事件，要盡快揪出她情緒困擾的原因來。爸媽該自己先保持情緒穩定，盡快跟學校社工聯絡求助呢！

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「踢走負面對白」

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