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【大灣區】廣州發佈南沙新區「四鏈」融合政策體系　未來5年投入逾200億支持企業及人才

政治 18:15 2022/06/07

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廣州市昨日發布南沙新區首個「四鏈」（創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈）融合政策體系。

廣州市政府新聞辦公室昨日舉辦新聞發布會，介紹南沙新區首個「四鏈」（創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈）融合政策體系。初步估計，未來5年，南沙投入超過200億元支持企業以及人才發展。

「四鏈」融合政策將從企業經營、市場拓展、技術創新、資本融通、人才培育、政府服務等方面，推出30條極具競爭力的政策措施。中央提出推動南沙打造立足灣區、協同港澳、面向世界的重大戰略性平台。為落實好這一使命任務，廣州市政府在新政策中提出具競爭力的青年人才政策條款，以更大力度超前佈局儲備青年人才，包括對高層次人才團隊項目獎勵最高1億元，港澳青年獎勵最高100萬元。

「四鏈」融合政策體系包括兩個主要板塊，一是共性核心政策，即對現有政策要素進行梳理，篩選出實施率高、對企業經營發展較為關鍵的共性條款，聚焦企業經營、市場拓展、研發創新、資本融通、人才培育等核心環節，提出精簡通用的政策支持條款。

二是特色專項政策，即結合重點產業領域、重大功能平台及急需緊缺人才的發展需求，針對重點企業、重點平台機構、高精尖人才團隊提出最具特色、最有競爭力的條款，形成若干專項政策。

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責任編輯：陳葆琳

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