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【土地問題】網上瘋傳17秒影片　赤裸男女豪宅露台激烈交歡

休閒消費 18:59 2022/06/07

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日光日白上演活春宮。

一對男女在光天化日之下於露台激烈交歡，有網民認出事發地點疑為啟德一個屋苑，更拍片放上網，難道是現在的豪宅愈起愈細，形成土地問題所致？

該段影片長約17秒，於一棟住宅大廈露台上，有一對全身赤裸男女正在交歡，期間女方靠在前面的白色櫃，男方則在其身後，由於露台採用玻璃圍欄，令人一目了然．

該段影片在網上瘋傳，有人留言指「影響屋苑形象，大家不要外傳」，有人覺得交歡男女奇怪：「日光日白畀人睇晒，咁樣好咩？」有爸媽級網民則擔心一旦讓小孩看見會帶來不良影響。不過都有人覺得網民太「大驚小怪」。

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責任編輯：王明芳

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