【美顏養生】Water Juicery推出全新花茶系列　中醫調配助都市女性美顏養生

▲ 獨特中醫複方調配，最新花茶配方結合玫瑰及桃花的天然療效。

養生飲品概念品牌Water Juicery | Healing Tea始創於2021年，貫徹冷壓果汁概念品牌Water Juicery的健康魅力，以一系列經註冊中醫師精心調配的舒壓花草茶，帶領都市女性踏上「輕養生」之旅。為慶祝品牌成立一週年，現隆重推出全新養顏花草茶，將玫瑰及桃花的天然療效兼收並蓄於其中，為旗下花漾茶療系列再添新品，為初夏注入療癒的養生美學。

全新推出的「玫瑰桃花養顏茶」為炎夏而生，皆因玫瑰屬健脾降火的天然良藥，有助減輕日曬及濕熱為身體帶來的負面影響。此花草茶成分以玫瑰及桃花為基礎，更加入月季花丶桂花及紅棗培製而成，有助寧神減壓之餘，更具活血養顏之效，長期飲用能有助改善女士們面色暗淡無光丶色斑丶黑眼圈丶指甲紫暗的問題，且對改善經痛尤其有效。

除了嶄新養顏配方外，Water Juicery | Healing Tea的招牌配方「玳玳花薏米美纖解茶」亦是初夏瘦身首選。當中的主要成分有玳玳花及薏米，並搭配蕎麥丶決明子及山楂調配，具促進新陳代謝，解脂消滯的功效，於享用豐盛大餐後飲用，更有助消化通便，以輔助修身效果。

另有人氣「石斛花紅棗養潤茶」，以石斛花及紅棗為主，在黑豆丶乾薑及紅杞子的平衡配合下，成就滋陰補氣的養潤之選；特別針對改善因氣血不足丶手腳冰冷丶或體質虛弱而引起的面色蒼白及疲倦嗜睡，在促進血液循環的同時，令精神活力得以提升。