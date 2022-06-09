【備戰DSE】中五女生英文科成績一度徘徊40幾分　為入三大學好應試技巧躍升全級首10名

▲ 中五女生Kaylie為入三大學好應試技巧。

「輸在起跑線」從來不是藉口。現就讀高中的Kaylie，曾經一度徬徨無助，因為在初中的時候未能適應英文科的學習進度及溫習方法，溫習英文一直力不從心，成績一直維持在40多分，英文科名次只有全級中間水平，令她讀書壓力增加，甚至討厭英文科，十分氣餒。

Kaylie一直渴望入讀香港三大，但無奈英文科成績是三大都十分著重的一環，英文差令她這個夢想遙不可及。她坦言升上高中因感受到距離文憑試愈來愈近，加上家人不停的催谷，令壓力日益增加，希望能短時間內改善英文科成績。Kaylie指︰「入三大英文科考獲4是基本要求，翻看一下入學資料，其實大部分人都是考到5，但校內評估預計我的成績是2至3左右，所以真的很大壓力。」所以，她其後參加校外的補習班，奮發圖強，結果成績進步了幾十名，Kaylie表示自己沒想過英文可以有如此大的進步。英文的進步讓曾經徬徨無助、害怕英文的她，心情變得更愉快，讀書的壓力也減少了。

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在學校上課有甚麼困難？

在學校，不同同學吸收能力都不同，學校課堂難以照顧全體同學的需要。Kaylie指︰「學校裡很多時候也只會教他們一些基本的知識，而且學校教學速度好快，還沒聽懂上一句，老師已經講完一個課題了。」Kaylie的英文能力起點雖然不及其他同學高，但「輸在起跑線」的她毅力卻不比其他同學少，她知道自己的英語水平不高，於是在英文科下了很多苦工。在課餘的時候，她也會做一些英文文法練習，多看英文書和英文劇集等等。

▲ Kaylie由英文科成績一度徘徊40幾分，到巧躍升全級首10名。（Spencer Lam提供相片）

為達大學入學要求 自習、補習雙管齊下惡補英文

Kaylie坦言自己有在校外參加補習班，她表示儘管她自己很努力做練習，她對於一些考試題目也依然存在很多疑問。補習一年多後，她對英文科的看法有180度轉變，不單止對英文科有更深的認識和了解，也學習到很多學校從沒教過的考試技巧及答題技巧。

而她認為自己進步最多的便是作文卷了。Kaylie指︰「我以前都是用一些小學教的詞彙及句式，令自己的文章很平庸，不夠生動。」由於學校的老師每天都在追趕學習進度，所以教的詞彙及句式也不多，也不懂如何在作文時使用。所以，她表示很感謝自己的補習老師，教導了她一些比較高階的作文技巧，令她現在有如此大的進步。透過補習及下苦工後，他的英文成績便由40多分神速進步至大約70分。

補習所學的溫習技巧大掀密

被問到具體有什麼有效的考試技巧，Kaylie 亦毫不吝嗇，向我們分享了幾個補習班學到的技巧。當中包括了圖像記憶法來記英語句式和詞彙，透過運用一些小故事學習不同句式的文法和用法，讓知識更容易入腦，比較生動有趣。她表示她的補習老師也會為她們設計一些框架和口訣，讓他們可以記得更得心應手。另外，她也分享她作文之所以可以有如此大的進步是因為她學習了好多有用的句式，例如︰她以前一般在主題句也會用「firstly…/secondly…」來開始，可是現在的她會改用「when it comes to….」這種比較高階的句式來代替，令文章更多變化。

從前那個考試中下游的學生，如今已經蛻變成考試頭十名的中五生，準備好「上戰場」面對DSE。相信只要願意努力和堅持，大家也可以獲取佳績！

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