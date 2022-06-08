【精神健康】拾荒婆婆街上打人揭精神失常　藍海寧：歧視會製造人命悲劇

▲ 歧視會製造人命的悲劇。

端午節前，我到好友家作客，她送了我幾隻糭子。

回家途中，看到一個駝背的老婦伸手進垃圾桶內左搜右尋，她似乎找不到需要的東西，便一拐一拐地離開。

想到節日將至，我從袋中抽出一袋兩隻糭子，迎面慢慢走向老婦。

「阿婆，這裏有兩隻糭，送給……」

未把話說完，阿婆忽然以手中的兩大袋東西從旁打向我的頭，力度之猛令我幾乎失衡倒地，手中的糭子飛到老遠。

「阿婆，你做乜打人？」我滿頭金星，完全摸不着頭腦她為何要襲擊我。

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老婦眼中充滿了敵對的怨恨。「打你就打你，呢個世界無個好人……」

有些路人包括穿着西裝的男士看到事發經過，但大家看了一眼，沒人上前了解我是否受傷，反而有一位外傭主動走向我，以不靈光的廣東話慰問我。「小姐，你有無事？呢個阿婆可能有點神經質。」

坦白說，被襲擊的第一刻我真的很光火。阿婆好人當賊辦，誤會了我的善意。那一記襲擊令我的頭甚痛，那些膠袋裝滿了又濕又臭的垃圾，我的頭髮和身上傳來陣陣腥臭。

但回過神後，我開始心痛。

阿婆精神失常，大腦功能不正常，在認知、情感、意志和行為上，跟正常人不一樣。她莫名其妙地自言自語，痛罵對她好的人；她不明白對與錯，不知道法律為何物；她不會主動歧視別人，卻受到世界的歧視。

歧視會製造人命的悲劇。好多人精神受到困擾，不願或不敢求醫，正是因害怕被人歧視，結果病情惡化，最後自殘甚至自殺。

婆婆的一記襲擊，提醒我們要放下對精神病人的歧視，以包容和同情心接納不完美的一群人。

全文刊於《經濟日報》，原題為「會打人的阿婆」