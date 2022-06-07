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【疫苗監察】74歲冠心病翁接種疫苗後歿　專家委員會：未能確立與疫苗接種有因果關係

社會 19:19 2022/06/07

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74歲冠心病翁接種疫苗後歿，專家委員會：未能確立與疫苗接種有因果關係。（資料圖片）

衞生署今日（7日）表示，截至5月31日，共接獲7,571宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.04%），當中包括108宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案（佔疫苗接種總劑量的0.0006%）。

至今，專家委員會已評估該108宗死亡個案並總結72宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，餘下24宗仍有待進一步資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

而一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，涉及一名74歲男子，他於2021年11月接種第一劑復必泰疫苗後於同日離世。初步解剖發現有冠心病。根據全面解剖報告，解剖所顯示的死亡原因看來是速發嚴重過敏反應及缺血性心臟病。

專家委員會指，根據所得資料，死者在接種疫苗後觀察期間並沒有感到不適，而且在搶救時並沒有速發嚴重過敏反應的病徵。此外，死者缺血性心臟病的情況非常嚴重，亦被視為是促成死亡的重要情況。綜上所述，專家委員會認為未能確立死亡個案和疫苗接種有因果關係。

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責任編輯：李榮忠

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