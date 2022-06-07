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【3區污水陽性】港府派21.8萬個快測包　涉屯門嘉悅半島、南浪海灣等

社會 19:29 2022/06/07

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港府派21.8萬個快測包，涉屯門嘉悅半島、南浪海灣等。（政府新聞處）

政府今日（7日）表示，因應屯門、離島及大埔區污水檢測結果呈陽性，當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約21.8萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

有關地點如下：

  • 屯門區：富健花園、嘉悅半島及南浪海灣
  • 離島區：映灣園、藍天海岸及海堤灣畔
  • 大埔區：富亨邨及富善邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：李榮忠

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