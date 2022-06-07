【3區污水陽性】港府派21.8萬個快測包　涉屯門嘉悅半島、南浪海灣等

▲ 港府派21.8萬個快測包，涉屯門嘉悅半島、南浪海灣等。（政府新聞處）

政府今日（7日）表示，因應屯門、離島及大埔區污水檢測結果呈陽性，當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約21.8萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

有關地點如下：

屯門區：富健花園、嘉悅半島及南浪海灣

離島區：映灣園、藍天海岸及海堤灣畔

大埔區：富亨邨及富善邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠