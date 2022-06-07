【新冠疫情】候任特首辦：已要求現屆食衞局與李家超會面　商討七一後社交距離措施安排

▲ 候任特首李家超。（資料圖片）

候任特首辦公室今日表示，已聯絡現屆政府食物及衞生局，要求該局與候任行政長官李家超會面，介紹疫情最新發展和評估，及商討七月一日起的社交距離措施安排。

特首林鄭月娥今早在行會前見記者，指鑑於目前情況，現時的社交距離措施和入境限制，將會維持現狀至本月30日，即目前毋須即時收緊有關措施，但亦不會作進一步放寬。

她解釋，由於社交距離措施是按《預防及控制疾病條例》下的規例，由食物及衞生局局長以每14天為一個周期，發出指令說明社交距離措施的情況；因此現行的社交距離措施，在本月15日完成現有周期的有效期後，會延續另一個14天的周期，至本月29日晚上。

她當時指，由於不能在政府換屆之際出現真空期，因此會要求食物及衞生局與候任行政長官辦公室聯絡，了解對方是否同意屆時再次延長相關措施14日或少於14日，以待新政府上任後，再決定如何處理這些社交距離措施。

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記者：胡偉明