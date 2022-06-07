《侏羅紀世界3》本周四推出IMAX版　與D-BOX+4DX+MX4D同步上映

▲ 《侏羅紀世界：統治霸權》

《侏羅紀世界》第三部曲《統治霸權》（Jurassic World: Dominion）把《侏羅紀公園》和《侏羅紀世紀》兩大系列兩代主角聚首一堂。

《統治霸權》在6月2日於香港公映，不過同期有另較此片早一周正式公映、同屬荷里活大片的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）。而IMAX戲院有限，不免打崩頭。

在今日（6月7日），《統治霸權》宣布於6月9日起IMAX版本在香港上映，即是在本周四起，《統治霸權》有齊IMAX、D-BOX、4DX、MX4D同步上映。