《侏羅紀世界3》本周四推出IMAX版 與D-BOX+4DX+MX4D同步上映 娛樂 18:07 2022/06/07 分享： 分享： 熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄 ▲ 《侏羅紀世界：統治霸權》 《侏羅紀世界》第三部曲《統治霸權》（Jurassic World: Dominion）把《侏羅紀公園》和《侏羅紀世紀》兩大系列兩代主角聚首一堂。 《統治霸權》在6月2日於香港公映，不過同期有另較此片早一周正式公映、同屬荷里活大片的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）。而IMAX戲院有限，不免打崩頭。 在今日（6月7日），《統治霸權》宣布於6月9日起IMAX版本在香港上映，即是在本周四起，《統治霸權》有齊IMAX、D-BOX、4DX、MX4D同步上映。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【侏羅紀世界3】「星爵」為糊口曾當脫衣舞男 Chris Pratt現片酬過億成暖爸巨星 15:46 2022/05/30 【侏羅紀世界3】「星爵」為糊口曾當脫衣舞男 Chris Pratt現片酬過億成暖爸巨星 【壯志凌雲2】珍妮花康納莉由細靚到大 由玉女到大膽演出再成實力派女星 19:55 2022/05/27 【壯志凌雲2】珍妮花康納莉由細靚到大 由玉女到大膽演出再成實力派女星 【金像奬2022】古天樂謝君豪爭最佳男配 廖子妤憑《梅艷芳》《智齒》入圍 今日 17:35 【金像奬2022】古天樂謝君豪爭最佳男配 廖子妤憑《梅艷芳》《智齒》入圍 你可能感興趣 【侏羅紀世界3】「星爵」為糊口曾當脫衣舞男 Chris Pratt現片酬過億成暖爸巨星 15:46 2022/05/30 【侏羅紀世界3】「星爵」為糊口曾當脫衣舞男 Chris Pratt現片酬過億成暖爸巨星 【壯志凌雲2】珍妮花康納莉由細靚到大 由玉女到大膽演出再成實力派女星 19:55 2022/05/27 【壯志凌雲2】珍妮花康納莉由細靚到大 由玉女到大膽演出再成實力派女星 【金像奬2022】古天樂謝君豪爭最佳男配 廖子妤憑《梅艷芳》《智齒》入圍 今日 17:35 【金像奬2022】古天樂謝君豪爭最佳男配 廖子妤憑《梅艷芳》《智齒》入圍 荷里活 電影院 電影