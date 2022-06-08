【回歸25周年】唐英年：西九負重任迎港拓文化產業　本地文藝發展空間大有力「超英趕美」

▲ 西九董事局主席唐英年接受本報專訪時表示，西九作為本地大型藝術設施，可肩負起發展重任，讓香港有規律地發展成亞洲藝術市場中心。（曾耀輝攝）

西九文化區是香港回歸以來規模最大的文化藝術項目，多項設施正陸續落成，當中香港故宮文化博物館正值回歸25周年開幕，914件文物南下來港展出。西九董事局主席唐英年接受TOPick專訪稱，國家十四五規劃支持香港發展成中外文化藝術交流中心，正代表着西九須肩負重任，責任也來得合時，可迎合香港未來發展，有信心文化產業可創香港新發展階段。

十四五規劃 挺港變文藝交流中心

對於國家十四五規劃提出，支持香港成為中外文化藝術交流中心。唐英年認為西九作為本地大型藝術設施，可肩負起發展重任，憑藉香港法稅、物流等優勢，加上中央支持，讓香港有規律地發展成亞洲藝術市場中心。他形容本地文藝產業有好大發展空間，有能力「超英趕美」，超越倫敦和紐約，「香港由一個小漁港，發展到貿易、金融、服務，下一個階段就係文化藝術。」

西九可提供平台 讓青年發展

文化產業的發展潛力見於貿易市場的同時，亦為年輕一代帶來新發展空間。他提到，香港不少年輕人修讀藝術科目，例如美術、音樂、戲劇，以往亟需空間發展，兼備視覺、表演藝術的西九文化區便可填補空缺，提供平台讓青年發展，「視覺有故宮同M+，表演有戲曲、自由空間，將來會有演藝綜合劇場，能夠成為古今中外的文化藝術交流中心。」

曾任政務司司長的唐英年，早於2008至11年已擔任西九董事局首任主席。他憶述當年向時任特首曾蔭權提出一席話，「呢個位係要由政務司做，好多基建、工務項目由政府出錢，也有很多協調工作由司長去做。」當年西九獲立法會一筆過注資216億元撥款，唐英年率先領頭統籌其他部門，向共同目標進發。

2017年他再獲委任西九董事局主席；而西九M+博物館、戲曲中心、藝術公園等項目亦已相繼開幕。最新香港故宮更將於7月2日開幕，唐英年對於目前西九訪客人流感滿意，其中M+自去年11月開幕，港人首年入場免費，撇除疫情閉館，營運3個多月以來已吸引近60萬人到訪。「M+不收錢，當時我覺得要想，如何令港人擁抱這個新博物館，唔好覺得佢係一個負擔，係一個大白象，就要先讓人免費參觀，讓博物館自我推廣。」

文化藝術與日常生活 非排斥

唐英年相信，文化藝術跟日常生活並非互相排斥，深信藝術會成為市民生活一部分，就似M+已成為遊人打卡熱點，「M+可以跟屋企人、帶個女朋友仔去，着得靚啲去行下。我見到好多女仔擺晒Pose影相，呢啲咪係生活一部分。」他形容遊人未必對當代藝術有深入認識，但會有好奇心想去參觀，可能從中學到觀賞藝術方法。

唐英年說，希望市民以不同方式享受西九文化藝術設施，作為假日好去處、周末休憩空間亦可，「有細路仔踩單車，有人放風箏，有人買杯咖啡坐喺草地舒服吓，我希望西九就係打造成一個咁嘅地方。」

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記者：吳卓峰、蘇文軒