【分享心得】司長要統籌多個部門　「自訂車牌」成唐英年得意作

▲ 唐英年表示，司長其中一項重要工作，就是統籌多個部門為同一目標共同努力。(曾耀輝攝)

唐英年曾任財政司司長、政務司司長等要職，多年協調政府跨部門工作，是政府的統籌專家。他分享作為司長崗位的工作心得，其中一項重要工作，就是統籌多個部門為同一目標共同努力，例如2006年主導推出「自訂車牌」計劃，也是其在任得意政策之一。

時任財政司司長唐英年為催谷經濟，推出自訂車牌計劃。「我諗住俾市民輕鬆吓，可能有個女朋友咪送個車牌俾佢，到時你換畫，俾佢keep住個車牌無所謂啦。」結果其中「1 L0VE U」車牌於當年拍賣中，以140萬元售出。他笑言未必為庫房帶來很多收入，但就做到與民同樂。

庫房未必收入增 惟與民同樂

自訂車牌計劃不單跟運輸政策、本地經濟有關，更跟社會福利保障扯上關係，牽涉多個部門。他憶述當年特別構思把出售自訂車牌獲得款項，扣除必要開支後，用作政府扶貧工作。唐英年稱，若將收益包裝成慈善扶貧，料市民競投會更「疏爽」，他將政策比喻成賭馬，「好似你去賭馬，輸咗當然無贏馬咁開心，但都叫做平衡。因為馬會交好多稅、做好多慈善工作；而唔係去葡京俾何鴻燊袋咗」，而拍賣車牌作用亦然，「車牌賣咗百幾萬，佢（市民）覺得係嚟做好善事、做好事，會疏爽啲。」

不過每次車牌拍賣，都會有一批俗稱「牌佬」的經紀推高拍賣價，引來市民批評當局縱容炒賣。唐英年反而認為，當年失業率高達7%下，首要任務要保障市民生計，「唔好睇小一個經紀，因為都係一份工嚟，如果唔係佢哋就無工做。」

對於下屆政府有何建言，他引用國家主席習近平的說話，政府須為市民提供「安全感、幸福感、獲得感」。「我覺得做政府，最重要令市民覺得，我係呢個社會的積極分子，會對社會努力，對社會有貢獻。」他解釋，安全感是社會治安與國安；幸福感是職場生涯與家庭規劃；獲得感就是讓市民付出努力後，有合理回報、收入。

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記者：吳卓峰、蘇文軒