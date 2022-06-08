【化解矛盾】唐英年指港人仍有愛國心　用於正途可成建設香港積極力量  

面對愈趨複雜的國際關係，香港作為國際化都市，與祖國、海外各國之間關係近年亦起波瀾。身兼全國政協常委的唐英年認為，港人之心仍然愛國，只是「愛之心、恨(責)之切」，特別是年輕人，只要用於正途上，會是建設香港的積極力量。

回歸25年來，唐英年說香港人一直認同中國人的身份，從2008年北京奧運、2010年汶川地震港人踴躍捐款，均反映出港人愛國，「火炬嚟香港時，港人揸住國旗夾道歡迎，大家覺得北京舉辦奧運感到好光榮」，但至近年反國教、修例風波等，一切反映出外國勢力在香港蠢蠢欲動，欲藉香港扼制中國發展。

他續說，港人認為香港人心是愛國，「想見到國家好，亦會想出一分力令香港可以更好」，形容這是一股積極力量，強調中央仍然堅持一國兩制及基本法「不變形不走樣」，由愛國者治港是必然道理，「無人話西方嗰套一定啱，我唔覺得任何一個地方會容許叛國者管治，『叛國者治港』你諗吓呢個係咩口號。」

中央「組合拳」 利港修補漏洞

唐英年又形容，這矛盾只會愈來愈嚴重，且短期內不會紓緩，故中央有必要落實港區國安法，以及完善選舉制度的「組合拳」來修補漏洞。

談到移民潮，他認為香港作為開放城市，人員流動屬於平常，近年移民潮亦涉及多方面因素，「可能不滿防疫政策，覺得無辦法繼續經營跨區域生意，所以佢搬去第二個地域」，他相信未必完全跟政治因素有關，香港仍能夠吸引世界各地精英來港，以香港為家。

對於國際關係的複雜性，他又憶述2010年處理菲律賓人質事件，當年死者遺體由菲國運返本港時，他親自督導。他突然腦海閃起，家中菲傭做事馬虎，於是要求政府殮房人員開棺檢查，結果當真發現菲國弄錯死者身份，險些引爆政治炸彈，「到時燒錯死人拜錯山，我諗我肯定要辭職落台。今日已經過咗十多年，我才不怕講。」

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記者：吳卓峰、蘇文軒