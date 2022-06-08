【STEM教育】培正女生奪丘成桐獎讀麻省理工　學者籲港府設法挽留人才

▲ 左起：國際知名數學家丘成桐、2020年數學科金獎得主羅安琪、香港科學院榮譽秘書黃乃正。（陳靜儀攝）

國際知名數學家丘成桐創辦的「丘成桐中學科學獎（亞洲）」，首3屆比賽都有得獎中學生獲海外大學錄取。傳統名校培正中學中六生羅安琪前年奪金獎後，透過美國麻省理工學院（MIT）科學研究夏令營確立興趣，將數學喻為「哈利波特的魔法世界」，今年8月將赴MIT繼續鑽研數學。

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比賽評審、香港科學院榮譽秘書黃乃正指，比賽證明港生有能力獲海外名校垂青，不少人最終選擇離港發展，建議港府檢視考試制度，改變讀書範圍狹窄問題；丘成桐直言港府忽略科研長遠發展，倡增加資源，挽留人才。

羅安琪憶述2019年首度參加丘成桐中學科學獎（亞洲）比賽時，在「經濟與金融建模」學科主題無緣決賽；2020年改為參加數學學科主題比賽，以抽象代數為論文主題奪得金獎，指比賽有助她認清對數學興趣，又將數學喻為哈利波特的魔法世界，形容當中有很多未知之數等待被發掘、探討。

丘：港有人才 需增資源留人

羅透露原本打算在今年中六畢業後，升讀本地大學，無意到美國升學，但她奪獎後於去年獲引薦參與MIT的科學研究夏令營，其間感受到指導她的博士生及該校學生對學習的熱情，加上該校未有限制學生選修某一學科，可自由選讀不同學科，令她改變初衷，去年暑假連同丘成桐的推薦信電郵予麻省理工學院，12月獲錄取，今年8月將赴MIT升學，料屆時選修數學。

內地出生、香港長大的丘成桐為首名菲爾茲獎華人得主，今年從哈佛大學退休後，轉到清華大學擔任講席教授。他昨日在內地透過視像受訪，指香港中學生比賽表現出色，證明香港有人才，但隨着移民潮出現，人才流失問題愈趨嚴重，認為與外國可自由選科等吸納人才政策相比，港府反而只着重於眼前利益、急功近利，忽略科研對香港的長遠影響，促請政府增加科研資源等吸引人才政策，為香港挽留人才。

促檢視考試制度 改範圍狹窄

丘成桐認為內地對吸納人才的意願比香港大，國內許多機構願意投資在人才身上，加上美國近年驅逐內地學者出境，導致不少身處美國的內地學者紛紛考慮返回內地；反觀香港未有具吸引力政策，顯示其渴望人才的欲望，認為港府須作出改變

比賽評審之一的香港科學院榮譽秘書黃乃正就指，比賽證明港生並非只有考試基因，對海外名校具吸引力，但不少具潛力學生都選擇離港，以早年一名銀獎得主女生為例，參賽後獲哈佛大學取錄，畢業後轉至芝加哥大學任職教授，未有選擇回港；他認為港府應檢視現行中學文憑試（DSE）制度，改變學生讀書範圍收窄狀況，激發學生深入探討問題的興趣，而非只為應試答題。

本年度丘成桐中學科學獎（亞洲）將於本月30日截止報名，現已有208隊學生報名。

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記者：盧佩琳