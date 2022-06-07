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【第五波疫情】物管支援計劃已批出逾7.5億津貼　截止申請日期延至6月30日

社會 22:24 2022/06/07

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物管支援計劃已批出逾7.5億津貼，截止申請日期延至6月30日。（政府新聞處）

物業管理業監管局今天（7日）聯同民政事務總署與港九勞工社團聯會立法會議員林振昇和周小松，以及有關代表就「物業管理業界（環境衞生和保安人員）抗疫支援計劃」相關事宜會面並就執行工作聽取勞聯的意見；當局已批出逾7.5億元津貼，超過8萬名員工已申請成功獲批津貼，而截止申請日期已延至6月30日。

監管局行政總裁蕭如彬表示，監管局已積極跟進勞聯經民政總署轉介部分前線物管員工在申請津貼時遇到困難的個案，並致力提供協助及進行調解，令更多在疫情下盡心盡力參與防疫抗疫工作守護市民健康的前線物管人員得以受惠。

他指，不少個案經監管局進行調解後，已成功獲解決，包括牽涉超級市場、銀行、連鎖商店等處所的個案，或相關員工屬已離職但曾於受資助期提供服務的合資格前線物管人員，令有關員工可順利申領津貼。

「物管支援計劃」自本年2月28日起開放申請至今已接獲超過17,000宗申請，為逾18萬名前線物管員工申領津貼，遠超過2020年首輪「物管支援計劃」約16萬名員工受惠的數目，而截止申請日期亦已延至6月30日。

蕭如彬表示，正全力進行審批工作，現在距離截止申請日尚有三個多星期，但當局已批出津貼逾7.5億元，超過8萬名員工已申請成功獲批津貼。他再次呼籲合資格物業的物管公司、公契經理人及業主組織把握時間、把握機會，於6月30日前提交申請。

今輪「物管支援計劃」旨在向在受資助期（2月至6月）內任何時間於私人住宅、綜合用途（即商住兩用）樓宇、工業及商業大廈內從事與環境衞生或保安有關工作的前線物管人員提供財政支援。如清潔及保安員工在其他場所（如醫院、學校、機場、地盤等）提供服務，或受聘於各公共交通營辦商或回收業，政府在「防疫抗疫基金」下已另作安排。至於「三無大廈」，相關前線員工可以個人名義作出申請。

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責任編輯：李榮忠

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