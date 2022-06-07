  • 25°C
香港時間 : 2022607日 (週二) 22:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【體育發展】體院新設施大樓舉行奠基禮　林鄭冀運動員勿忘「我這好友」

政治 22:34 2022/06/07

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

特首林鄭月娥今出席香港體育學院新設施大樓奠基典禮。（政府新聞處圖片）

特首林鄭月娥任期至本月底結束，她近日出席活動時，不忘回顧任內相關政策。今日出席香港體育學院新設施大樓的奠基典禮時，亦回顧了她對本港體育的支持，希望香港運動員「 不要忘記有我這位好朋友，繼續請我觀賞你們的賽事，到有一朝我願意重新做運動時，亦請大家當我的教練。」

林鄭說，完全明白做運動的好處，但礙於公務繁忙，從來不是一個有恆心、定期做運動的人，因此令她的羽毛球球友非常失望。她又透露，自己早於2019年初，已指示民政事務局洽商政府斥資購買2020年東京奧運會的轉播權，形容是預先為香港運動員投下信心的一票。

林鄭表示，香港體育發展再本屆政府任內成果豐碩，感謝體育界和社會各界的支持，以及香港運動員的刻苦訓練和鍥而不捨的精神。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【回歸25周年】林鄭月娥：竭盡全力創造領導人訪港條件
今日 10:31
【回歸25周年】林鄭月娥：竭盡全力創造領導人訪港條件
【公務員加薪】消息：行會臨時抽起公務員加薪議程　湯家驊：可能交由下屆政府處理
今日 16:17
【公務員加薪】消息：行會臨時抽起公務員加薪議程　湯家驊：可能交由下屆政府處理
【高官民望】香港民研：鄧炳強最新支持度冠絕局長　林鄭月娥評分升至36分
今日 17:21
【高官民望】香港民研：鄧炳強最新支持度冠絕局長　林鄭月娥評分升至36分

你可能感興趣

【回歸25周年】林鄭月娥：竭盡全力創造領導人訪港條件
今日 10:31
【回歸25周年】林鄭月娥：竭盡全力創造領導人訪港條件
【公務員加薪】消息：行會臨時抽起公務員加薪議程　湯家驊：可能交由下屆政府處理
今日 16:17
【公務員加薪】消息：行會臨時抽起公務員加薪議程　湯家驊：可能交由下屆政府處理
【高官民望】香港民研：鄧炳強最新支持度冠絕局長　林鄭月娥評分升至36分
今日 17:21
【高官民望】香港民研：鄧炳強最新支持度冠絕局長　林鄭月娥評分升至36分
運動員 香港體育學院 林大輝 林鄭月娥 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症殺手】肺癌年殺4000人屬頭號癌症殺手　醫生教自我檢測肺癌「杵狀指」
18:57 2022/06/06
【癌症殺手】肺癌年殺4000人屬頭號癌症殺手　醫生教自我檢測肺癌「杵狀指」
【修成正果】陳家樂疑求婚成功　連詩雅被誠意打動答應做陳太
今日 13:26
【修成正果】陳家樂疑求婚成功　連詩雅被誠意打動答應做陳太
【大學選科】呻選讀乞食科奮鬥幾年人工僅15K 　中大碩士畢業生：有兩餸飯食要感恩
11:22 2022/06/06
【大學選科】呻選讀乞食科奮鬥幾年人工僅15K 　中大碩士畢業生：有兩餸飯食要感恩