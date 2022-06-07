【體育發展】體院新設施大樓舉行奠基禮　林鄭冀運動員勿忘「我這好友」

▲ 特首林鄭月娥今出席香港體育學院新設施大樓奠基典禮。（政府新聞處圖片）

特首林鄭月娥任期至本月底結束，她近日出席活動時，不忘回顧任內相關政策。今日出席香港體育學院新設施大樓的奠基典禮時，亦回顧了她對本港體育的支持，希望香港運動員「 不要忘記有我這位好朋友，繼續請我觀賞你們的賽事，到有一朝我願意重新做運動時，亦請大家當我的教練。」

林鄭說，完全明白做運動的好處，但礙於公務繁忙，從來不是一個有恆心、定期做運動的人，因此令她的羽毛球球友非常失望。她又透露，自己早於2019年初，已指示民政事務局洽商政府斥資購買2020年東京奧運會的轉播權，形容是預先為香港運動員投下信心的一票。

林鄭表示，香港體育發展再本屆政府任內成果豐碩，感謝體育界和社會各界的支持，以及香港運動員的刻苦訓練和鍥而不捨的精神。

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責任編輯：林曉君