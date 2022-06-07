【職涯規劃】大學生體驗副局長工作　陳浩濂讚「工作影子」正面積極

▲ 有學生成為財庫局副局長陳浩濂的「工作影子」，近距離體驗其工作。

財經事務及庫務局早前與大灣區共同家園青年公益基金，推出「灣區啟航–金融才俊計劃」，讓青年可直接與企業領袖交流，為日後的職業生涯做好準備。今天有參加計劃的大專院校學生成為財庫局副局長陳浩濂的「工作影子」，近距離體驗其工作。

陳浩濂上午首先參加財庫局的早禱會，及後接見香港物業服務聯盟，並與投資推廣署討論推廣家族辦公室的策略，以及與業界組織討論有關金融服務業的政策。同學全程陪伴在則，了解政府的運作模式，以及與陳浩濂討論不同的議題。

陳浩濂表示，同學十分主動在不同方面提出問題討論，由個人的職業生涯規劃及如何裝備自己，到香港的整體和金融服務業的發展。他說，十分欣賞同學對將來的發展抱有正面積極的態度，相信憑着她的主動和努力，未來將會在事業上做出一番成績，貢獻社會。

▲ 參加「灣區啟航–金融才俊計劃」的學生今日與陳浩濂一同出席不同會議。

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責任編輯：陳葆琳