【教師操守】議員倡由專業人士處理教師投訴　蔡若蓮：教育局已可保教師獲最合理待遇

▲ 教育局副局長蔡若蓮強調，由教育局處理教師投訴個案，已能令教師得到最有效、專業及合理待遇。（立法會會議截圖）

教師專業操守近年備受社會關注，教育局正制訂一套教師專業操守指引，料於今年內推出。有立法會議員認為由局方自行把關處理教師失德問題不太理想，倡由業內人士加入監管，或設立具備訓輔及心理學等背景人士成立獨立委員會處理投訴個案；教育局副局長蔡若蓮指，以往由已停運的教育人員專業操守議會處理教師失德問題，並非最有效方法，強調由局方內部處理相關投訴個案，已能令教師得到最有效、專業及合理待遇。

立法會教育事務委員會今日（7日）就教師專業操守進行討論，教育局早前提交文件披露，今年截至4月底已有8名教師被取消教師註冊，亦有小學教師涉於初小課堂上提及政治事件遭譴責（詳情即看：【下一頁】）；教育局去年7月起要求學校須在取得應徵者同意後，查核其教師註冊資料，包括曾否遭釘牌或拒絕教師註冊，以及曾否被裁定干犯刑事罪行等，局方在過去1年，即去年5月至今年4月，收到逾8,800宗查核申請，比以往每年約130宗申請大增近70倍。

隨著有28年歷史的教育人員專業操守議會上月起停運，議員狄志遠在會上表示，參考本港及外國經驗，都是以專業為主處理專業行業操守問題，而本港以往有教育人員專業操守議會主要關注相關工作，認為全由教育局作為行政系統把關、處理教師操守問題不太理想，倡以教師為主的團體或組織審視相關個案；教育界議員、教聯會副主席朱國強亦說認同不應只由官員負責處理教師失德個案，建議成立獨立委員會，由具備訓輔、心理學及調解經驗或背景等專業人士參與，更為專業及全面。

蔡若蓮回應表示，按以往經驗，由操守議會跟進教師操守問題並最有效方法，強調教育局有責任確保教師團隊質素，指局方設有專責小組，由經驗豐富的首長級人員組成，熟悉相關政策，能夠全面審視資料、考慮現行法例及參考全港案例等，可作出客觀分析及專業判斷，能夠令被投訴教師得到最有效、最專業、最合理的待遇。而相關教師操守指引將於今年內完成，局方會在過程中諮詢不同持分者意見。

對於上月有一名女校男教師涉在初中堂上播放色情影片一事，有議員關注涉事教師辭職後仍可轉校教書，蔡若蓮強調，涉違操守教師即使辭職後，事件並未完結，強調學校須交報告，局方亦會跟進調查，及後決定如何懲處；對於學校何時須就相關教師行為問題報警，蔡強調指引清晰，如有學校判斷方面出問題，局方亦會跟進。

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記者：馮琪雅