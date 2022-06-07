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【議事規則】修正案過多引爭議　梁君彥提醒議員勿為「刷存在感」而提

政治 23:02 2022/06/07

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新一屆立法會議員數目增至90人，惟每項議員議案討論時間有限。

新選舉制度下的立法會運作不足半年，立法會主席梁君彥今與近60多位議員進行「閉門會議」，就近日議員議案修正案增加的問題進行交流。

據悉，會上梁君彥除了講解議會文化、議員議案的歷史，亦提醒議員不要為改而改，不要為了「刷存在感」而提修正案。多位資深議員亦有分享經驗。

有與會議員透露，會議氣氛平和，更有人指「談笑甚歡」。有「新丁」亦認為，議員議案應只給予一個大概框架，內容毋須「幾頁紙」，正如中學生辯論比賽的辯論題目一樣，令議題有更大討論空間，亦可引起政府關注。

梁君彥會後表示，希望改變「齋噏」文化，不要如過往一樣，完成辯論後政府無事跟進，又認為，若議題篇幅長、不聚焦，政府會難以跟進，要求議員發言精簡、聚焦。他舉例，工聯會前立法會議員黃國健提出的取消強積金對沖、自由黨主席張宇人提出的輸入非本地培訓醫生等議案，均獲政府修例跟進，可見議員議案可發揮作用。

梁君彥續指，若議員明白議案用意，日後議事規則委員會未必需要研究限制修正案數目。

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責任編輯：林曉君

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