【強制檢測】49處納強制檢測　銅鑼灣、尖沙咀、灣仔等多食肆上榜

▲ 49處納強制檢測，銅鑼灣、尖沙咀、灣仔等多食肆上榜

本港第五波疫情持續，政府今晚（7日）公布將49處納入強制檢測公告，當中包括多間食肆，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月8日或9日之前完成檢測。詳情名單名檢測日期，可即睇【下一頁】：

曾於6月1日至2日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

1. 將軍澳安寧花園 2 座

2. 元朗洪福邨洪溢樓

3. 沙田碩門邨瑞碩樓

4. 粉嶺粉嶺名都龍騰閣

5. 半山區地利根德里12號譽 皇居

6. 藍田康華苑宏康閣

7. 藍田滙景花園 6 座

8. 荃灣石圍角邨石菊樓

9. 天水圍嘉湖山莊翠湖居 5 座

10. 鴨脷洲鴨脷洲邨利福樓高 座

11. 天水圍天耀一邨耀富樓

12. 北角英皇道 165-175 號公 主大廈

13. 銅鑼灣駱克道 441 號駱克 大廈 A 座

14. 馬鞍山觀瀾雅軒 5 座

15. 薄扶林寶翠園 2 座

16. 西營盤第三街 138 號麗景 閣

17. 將軍澳日出康城領凱 9 座 (左翼及右翼)

18. 將軍澳維景灣畔 9 座

19. 灣仔春園街 47-65 號新春 園大廈

20. 荃灣海濱花園海珊閣

21. 九龍城啟晴邨滿晴樓

22. 鴨脷洲深灣軒 1 座

23. 薄扶林蒲飛路23 號翰林軒 2 座

24. 銅鑼灣大坑道 50A 號渣甸 豪庭

25. 元朗新元朗中心 4 座

26. 馬鞍山迎海 1 期 2 座

27. 黃大仙竹園南邨富園樓

28. 上水上水中心 4 座

29. 屯門友愛邨愛義樓

30. 將軍澳天晉 7 座星鑽海

31. 深井碧堤半島 5 座

32. 柴灣杏花邨 42 座

33. 沙田水泉澳邨樂泉樓

34. 柴灣康翠臺 1 座

35. 筲箕灣東威大廈 3 座

36. 油塘崇山街 8 號曦臺 1 座

37. 大角咀凱帆軒 3 座

38. 愉景灣康慧台康頤閣

39. 紅磡海濱南岸 2 座

40. 九龍灣啟業邨啟賢樓

41. 紅磡昇御門 2 座

42. 上水太平邨平熙樓

其他處所指明時間：

奇納百川 尖沙咀海港城海運大廈 3 樓 LCX 34 號鋪：6月6日下午1時至2時

尖沙咀海港城海運大廈 3 樓 LCX 34 號鋪：6月6日下午1時至2時 A.T.A.S 銅鑼灣邊寧頓街 9-11 號登 龍閣地下 C2 號鋪：6月5日下午3時至4時

銅鑼灣邊寧頓街 9-11 號登 龍閣地下 C2 號鋪：6月5日下午3時至4時 安利魚蛋粉麵 筲箕灣筲箕灣東大街22 號：6月4日上午10時半至12時半

筲箕灣筲箕灣東大街22 號：6月4日上午10時半至12時半 君悅咖啡廳 灣仔港灣道 1 號香港君悅 酒店大堂：6月3日下午6時至8時15分

灣仔港灣道 1 號香港君悅 酒店大堂：6月3日下午6時至8時15分 大將 將軍澳 PopCorn 商場 1 樓 F10 號鋪：6月1日下午6時半至8時半

將軍澳 PopCorn 商場 1 樓 F10 號鋪：6月1日下午6時半至8時半 PHI COFFEE & PANCAKE 鰂魚涌太古城耀星閣地下 G1010 號鋪：6月1日下午1時45分至3時45分

鰂魚涌太古城耀星閣地下 G1010 號鋪：6月1日下午1時45分至3時45分 餃子駅 鰂魚涌太古城中心 3 樓 315 號鋪：6月1日下午12時45分至1時15分

政府指三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

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記者：鄧凱文