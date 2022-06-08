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【打擊罪行】警方搗破疑偽鈔製造工場拘2人　檢52張假鈔共值6750元

社會 09:02 2022/06/08

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(警方提供)

警方搗破懷疑偽鈔製造工場，拘捕一男一女。

警方近月接獲情報，指有人於新界及九龍區販賣及行使偽製紙幣。新界北總區公眾活動調查組人員接手調查，根據情報及深入調查後，本月6日及7日分別於何文田區一個單位及旺角區一賓館房間內搗破一個懷疑偽鈔製造工場。

行動中，人員拘捕一名46歲姓徐本地男子，他涉嫌「行使偽製紙幣」、「管有偽製紙幣」及「串謀製造偽製紙幣」被捕；另外，一名44歲姓梁本地女子則涉嫌「製造偽製紙幣」及「串謀製造偽製紙幣」被捕。他們現正被扣留調查。

調查顯示，被捕人於旺角區及何文田區一賓館房間及一單位內自行製造偽鈔。行動中，人員共檢獲五十二張懷疑偽製紙幣，面值共值約6,750元。另外，人員亦檢獲一批半製成品偽鈔、電子儀器、打印機、剪裁工具等。

警方提醒市民，製造、保管、控制或行使偽製紙幣屬嚴重罪行，違例者最高可被判處監禁14年。

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責任編輯：余思嵐

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