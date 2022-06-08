【天氣不穩】天文台取消黃色暴雨警告信號　預料強陣風繼續吹襲香港【不斷更新】

▲ （梁偉榮攝）

天文台（8日）表示，與低壓槽相關的雷雨區正影響珠江口一帶。

【17:15】取消黃色暴雨警告信號

天文台在下午5時15分取消黃色暴雨警告信號。

【16:15】黃色暴雨警告信號

天文台在下午4時15分發出黃色暴雨警告信號取代紅色暴雨警告信號。 市民仍需繼續對暴雨可能帶來之危險提高警覺，有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

【15:35】天文台預料強陣風繼續吹襲香港

天文台預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。 在下午3時30分，橫瀾島錄得每小時約80公里的強陣風。

▲ （陳靜儀攝）

【10:45】紅色暴雨警告信號生效

天文台在上午10時45分發出之有關紅色暴雨警告信號的特別報告。所有下午校今日下午停課。正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

暴雨警告信號現時為紅色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

【10:35】天文台稱收到長洲有水龍捲報告

天文台預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

在上午10時30分左右，長洲有水龍捲報告。

【09:45】黃色暴雨警告信號生效

天文台在上午9時45分發出黃色暴雨警告信號。

暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

【09:09】

天文台今日表示，與低壓槽相關的雷雨帶正橫過珠江口，並預料在未來兩三小時影響本港。市民應提高警惕。

▲ 6月8日09:00 過去一小時雨量。(天文台截圖)

天文台預測今日本港地區多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁偏南風。展望一道低壓槽會在未來一兩日在廣東沿岸徘徊，並為該區帶來大驟雨及狂風雷暴。受西南季候風影響，周末期間廣東地區仍有驟雨。隨著位於西北太平洋的高空反氣旋向西伸展，下周初廣東沿岸驟雨稍為減少。

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責任編輯：余思嵐