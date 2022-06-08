【網絡熱話】網上瘋傳赤裸男女露台交歡影片　36歲女涉有違公德被捕

一對男女在光天化日之下於露台激烈交歡，有網民認出事發地點疑為啟德一個屋苑，更拍片放上網，難道是現在的豪宅愈起愈細，形成土地問題所致？詳情即看【下一頁】

警方回覆本網TOPick查詢，指近日發現網上流傳一段片段，顯示一名男子及一名女子在牛頭角沐泰街一單位露台進行不雅行為。經初步調查，案件暫列「作出有違公德的行為」，交由秀茂坪警區刑事調查隊第二隊跟進。警方周二（7日）於秀茂坪區拘捕一名36歲女子，懷疑與案有關。該名被捕女子現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。





【TOPick診症室】不論男女皆可患「媽媽手」 骨科醫生拆解有何情況要手術

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責任編輯：余思嵐