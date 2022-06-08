  • 27°C
香港時間 : 2022608日 (週三) 10:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡熱話】網上瘋傳赤裸男女露台交歡影片　36歲女涉有違公德被捕

社會 09:28 2022/06/08

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

一對男女在光天化日之下於露台激烈交歡，有網民認出事發地點疑為啟德一個屋苑，更拍片放上網，難道是現在的豪宅愈起愈細，形成土地問題所致？詳情即看【下一頁】

警方回覆本網TOPick查詢，指近日發現網上流傳一段片段，顯示一名男子及一名女子在牛頭角沐泰街一單位露台進行不雅行為。經初步調查，案件暫列「作出有違公德的行為」，交由秀茂坪警區刑事調查隊第二隊跟進。警方周二（7日）於秀茂坪區拘捕一名36歲女子，懷疑與案有關。該名被捕女子現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

 

【TOPick診症室】不論男女皆可患「媽媽手」　 骨科醫生拆解有何情況要手術

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【強制檢測】49處納強制檢測　銅鑼灣、尖沙咀、灣仔等多食肆上榜
23:12 2022/06/07
【強制檢測】49處納強制檢測　銅鑼灣、尖沙咀、灣仔等多食肆上榜
【打擊罪行】警方搗破疑偽鈔製造工場拘2人　檢52張假鈔共值6750元
今日 09:02
【打擊罪行】警方搗破疑偽鈔製造工場拘2人　檢52張假鈔共值6750元

你可能感興趣

【強制檢測】49處納強制檢測　銅鑼灣、尖沙咀、灣仔等多食肆上榜
23:12 2022/06/07
【強制檢測】49處納強制檢測　銅鑼灣、尖沙咀、灣仔等多食肆上榜
【打擊罪行】警方搗破疑偽鈔製造工場拘2人　檢52張假鈔共值6750元
今日 09:02
【打擊罪行】警方搗破疑偽鈔製造工場拘2人　檢52張假鈔共值6750元
罪案 秀茂坪 牛頭角

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【土地問題】網上瘋傳17秒影片　赤裸男女豪宅露台激烈交歡
18:59 2022/06/07
【土地問題】網上瘋傳17秒影片　赤裸男女豪宅露台激烈交歡
【修成正果】陳家樂疑求婚成功　連詩雅被誠意打動答應做陳太
13:26 2022/06/07
【修成正果】陳家樂疑求婚成功　連詩雅被誠意打動答應做陳太
【死因研訊】菲傭來港工作近4個月後身亡死因研訊　胞妹指死者凌晨3時需起床工作
14:53 2022/06/07
【死因研訊】菲傭來港工作近4個月後身亡死因研訊　胞妹指死者凌晨3時需起床工作