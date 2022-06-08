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【封區檢測】港府圍封馬鞍山銀湖・天峰第一座　料明早完成行動

社會 18:12 2022/06/08

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【18:00】圍封馬鞍山銀湖・天峰第一座

政府今日下午6時起圍封馬鞍山銀湖・天峰第一座，目標是在明日（9日）上午約11時完成此行動，並視乎檢測結果，行動或會延長。

【08:29】九龍城何文田邨適文樓發現21宗陽性和9宗不確定

九龍城何文田邨適文樓約1,800人接受檢測，當中共發現21宗陽性檢測個案和9宗檢測結果為不確定的個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約800戶，當中60戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

最新熱門影片：【TOPick診症室】不論男女皆可患「媽媽手」  骨科醫生拆解有何情況要手術

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記者：TOPick 港聞組

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