【封區檢測】港府圍封馬鞍山銀湖・天峰第一座　料明早完成行動

▲ 本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【18:00】圍封馬鞍山銀湖・天峰第一座

政府今日下午6時起圍封馬鞍山銀湖・天峰第一座，目標是在明日（9日）上午約11時完成此行動，並視乎檢測結果，行動或會延長。

【08:29】九龍城何文田邨適文樓發現21宗陽性和9宗不確定

九龍城何文田邨適文樓約1,800人接受檢測，當中共發現21宗陽性檢測個案和9宗檢測結果為不確定的個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約800戶，當中60戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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記者：TOPick 港聞組