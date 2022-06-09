翻新舊邨商場　順聯陳錦泰：活化以居民需要為出發點

▲ 新田圍商場全面升級，公共休憩空間、洗手間、停車處及商場優化工程完成，更大增無障礙設施 。

老舊商場一旦淪為「死場」，不單附近居民受影響，業主亦損失慘重。年前從領匯（今稱領展）收購三個屋邨商場的順聯控股（香港）有限公司（簡稱「順聯」），以「民生商業＋教育產業」模式活化舊商場，一方面透過引入教育項目收取穩定租金收入，另一方面投入資源改善公共空間，為舊社區注入新動力，與居民創造雙贏。



於佛山經營地產逾30年的順聯集團，由第二代掌舵人在香港發展，年前從領展手上收購香港仔田灣商場、柴灣興民商場、大圍新田圍商場。三個商場服務附近公屋住戶，但由於人口老化加上設施破舊，難以吸引商戶進駐，亦難提升租值。



教育機構進駐 提升商場形象



順聯接手後，以「民生商業＋教育產業」模式，優化配套設施，招攬民生商店，另一方面引入著名教育機構，提升使用效益及商業價值，吸引人流，重新為社區注入活力。其中田灣和柴灣分別引進知名國際學校進駐，餘下的新田圍商場，亦已斥資大大改善社區環境，收到活化社區的效果。



順聯控股（香港）有限公司董事長陳錦泰表示，在改造及活化旗下商場時，公司首先要以當區居民的日常需要為出發點，度身打造，希望滿足街坊需要，同時也要注入新的元素，為社區帶來活力。他為田灣引入英國著名學校威雅小學（Wycombe Abbey School），成功帶動人流，帶動商場消費，為了確保商場有足夠的餐飲服務提供予街坊，集團自家經營美食廣場「田灣食Mart」，出售中式包點、港式小食、德國熱狗及台式飲品，務求讓附近居民有多元選擇。

▲ 英國知名私立寄宿學校威雅公學（Wycombe Abbey School）於2019年落戶田灣商場，開辦香港威雅學校（小學）。

▲ 美食廣場「田灣食Mart」於2020年開幕，設計沿懷舊香港仔漁村風格，出售中式包點、港式小食、德國熱狗及台式飲品。

注入社企元素 創造社區多贏



另一個更高難度的活化項目是柴灣興民商場，集團保留了超級市場、便利店、本地食肆、餅店和牙醫等對與日常生活息息相關的商舖，同時引入來自新加坡的茵維特中學（Invictus Secondary School），又與社區人士及組織合作，安排博愛中醫車每周定期為居民提供中醫服務，及扶植協助更新人士的社企善導會於場內開辦「甦爐」，為居民提供平價麵包、西餅及其它輕食。

▲ 柴灣興民商場於2019年引入茵維特中學 （Invictus Secondary School），提供新加坡英式學制。

▲ 順聯以相宜價錢出租興民商場舖位給專門協助更新人士的社企善導會，開辦麵包店「甦爐」，為居民提供平價麵包、西餅及其它輕食。

陳錦泰坦言：「我們的最大目標，是找出一套可持續的業務發展模式，而非任何捷徑。社區商場收入穩定，只要用心經營，發掘消費者需求，具有穩定上升空間，讓公司有空間以優惠租金吸納小租戶、社企進駐，在創造經濟價值的同時，為居民提供更多選擇，為小企業創造生存空間，我相信這個模式能夠為社區創造多贏。」

▲ 陳錦泰認為「民生商業＋教育產業」模式模式能夠為社區創造多贏。

位於大圍的新田圍商場，在順聯接手前，原先包括一個濕街市，但由於很多商舖空置，居民多到附近屋邨街市買餸和購買生活所需。為活化新田圍，順聯保留了超級市場、便利店、本地食肆、診所、雜貨、速遞和老人院，同時翻新了外牆、停車場、行人通道、洗手間及升降機，場內更增添大量無障礙設施，包括花費近50萬元將貨用升降機升級為無障礙升降機等，公眾休憩地方亦有優化，照顧區內長者需要。

▲ 集團花費近50萬將貨用升降機升級為無障礙升降機。

▲ 翻新及修整商場出入通道，優化無障礙斜坡，方便輪椅人士及長者。

▲ 美化露天休憩空間，與街坊共享。

▲ 停車場全面裝修，場內燈光充足，更增加5個電動車充電位。

▲ 商場保留超級市場、便利店、診所及食肆等民生店舖，滿足街坊需要。

新式街市煥然一新 租戶做生意有信心



為了讓居民在邨內都可以買餸，順聯引入及聯繫不同食品檔舖，在商場內經營「生活．鮮」新式街市，出售鮮魚、鮮肉、凍肉、蔬果、糧油食品、日常家品，更設單剪店及熟食部。租戶謝先生表示：「一開始個場（新田圍商場）好靜，街坊習慣到附近秦石和新翠商場購物，現在大家知道商場有餸買，慢慢儲到一些熟客，生意較之前好，有信心繼續做下去。」於商場經營近廿載的新利安中西藥行東主蔡先生說：「業主循序漸進局部裝修，讓商戶可以維持營業，居民也能如常生活。裝修期間有任何問題，我第一時間聯絡租務部人員，他們都盡力配合協助。現在裝修完成，周遭環境光線更充足，環境更好。」

▲ 2020年9月引入的新式街市「生活．鮮」，出售鮮魚、鮮肉、凍肉、蔬果、糧油食品、日常家品，更設單剪店及熟食部。

▲ 「生活．鮮」魚檔租戶謝先生表示，街坊漸漸習慣留在區內「買餸」，生意漸上軌道。

▲ 藥行東主蔡先生指，業主循序漸進局部裝修，讓商戶可以維持營業，避免損失，居民也能如常生活。

順聯香港首席營運總監及首席財務總監陳家邦指，明白工程對當區居民生活帶來不便，公司一直與邨內居民積極溝通，細心聆聽並盡力為居民服務。現時工程進度良好，會積極招租，為居民引入更多選擇，優化並提升生活質素。

▲ 陳家邦與「生活．鮮」租戶交流，了解小租戶需要。

（特約）