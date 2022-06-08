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【單親孝子】花光獎學金為爸爸治病辦後事　單親兒捱過喪父之痛獲6間大學取錄

中小學 11:37 2022/06/08

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單親兒捱過喪父之痛，獲6間大學取錄。

貧窮不能阻礙一個人對學習的熱誠。台灣一名貧困的單親高中生，在考大學期間，相依為命的父親因病住進加護病房，他只得將所有獎學金儲蓄，用來支付父親的醫藥費和喪葬後事。慶幸有學校師長的捐助和支持，助他度過難關，如今他更獲得6間國立大學取錄。

台灣國立基隆高中近日在facebook專頁分享一名學生的故事，該校一名家境貧困的高中生唐于田，自小沒有媽媽，與父親相依為命，父親原本是的士司機，卻因一場大病癱臥在床，家庭瞬間失去經濟來源。

唐于田不但要照顧父親，還要面對全家的開支和醫藥費，更要面對學測挑戰。當時他沒有錢買口罩，每天只能吃一個飯盒，導致營養不良 。他亦因無錢買瓦斯，洗了3個月冷水澡而感冒。

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父親病逝

學測前60日，唐于田的爸爸被送進加護病房，由於新冠肺炎疫情，他無法親自照顧父親的起居，連見一面都不能，只能每日放學後到病房門口向姑娘查問近況，可惜父親的病情每況愈下。

學測後，父親最終病逝，唐于田面對龐大的醫藥和喪葬費用，只能將過往積累的獎助學金拿出來，但遠遠不夠。慶幸，學校的家長會和校友會得悉情況後，為他募款協助，助他度過難關。

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唐于田坦言，過往曾一度覺得上天把他遺棄，對人生感到絕望，但感激有這麼多人幫助，

我自己都想放棄人生了，但有那麼多的人在幫助我，讓我知道我不能放棄，感謝大家的幫助，我知道我未來要活得加倍精彩才行。

在完成父親的後事後，唐于田積極準備大學面試，最終取得6間國立大學的取錄通知，他決定就讀國立嘉義大學。唐于田的老師周正弘表示，上天給了于田很多的挑戰，家境的貧困、比賽的失利、甄選入學的挫折等，但因為他的不放棄，上天還是幫他開啟了一扇窗，相信將會讓他不畏懼未來的挑戰。

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責任編輯：王明芳

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