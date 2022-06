【自私行為】秀茂坪住戶鐵閘外懸掛十多對鞋惹議　研究指鞋底藏大量細菌醫生教消毒方式

▲ 秀茂坪有住戶在鐵閘外懸掛十多對鞋,引來爭議。

疫情下為己為人,都應更注重公共衛生。秀茂坪有居民最近在社交平台投訴,指有鄰居亂放鞋出門,十多對鞋掛在鐵閘上,引來其他網民議論。外國曾有一項研究指出,鞋底藏有大量致病細菌,其中包括大腸桿菌及困難梭狀芽孢桿菌等,不容輕視。

最新影片:

據Facebook群組「我們都是在秀茂坪長大的 (We All Grew Up In Sau Mau Ping)」,有網民最近發帖上載一張照片,相中可見住宅走廊盡頭單位外的地上,擺放了數雙鞋子,而更誇張的是多達十多對鞋被掛在鐵閘上。發帖者隨帖文問了一句:

你哋門口有冇擺咁多鞋呀!

▲ 秀茂坪有居民最近在社交平台投訴,指有鄰居亂放鞋出門,十多對鞋掛在鐵閘上。(圖片來源:Facebook群組「我們都是在秀茂坪長大的 (We All Grew Up In Sau Mau Ping)」)

帖文引來其他網民議論,有網民直指該鄰居「放左(咗)十對,不想帶細菌入屋內」,也有網民表示這種行為會扣分:「好似話會扣分喎」,惟發帖者回應:「擺住門口地下可能會扣分囉!擺住佢門上面可能唔理佢」

點擊睇更多網民留言:

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

根據美國亞利桑那大學(University of Arizona)的研究指出,鞋底藏有大量致病細菌,每平方英寸有約數十萬的細菌,實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌!休士頓大學(University of Houston)的研究亦指出,鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍。這種細菌存活能力強,會引起腹瀉問題。

醫生建議入屋前先消毒鞋底

本港兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問時指出,病毒有機會黏附鞋底,建議家長入屋前最好在屋外除鞋,並用1比99漂白水噴一噴鞋面及鞋底作消毒。隨行一同外出的小朋友則應由家長除鞋,減少小朋友接觸完鞋子在觸碰自己的身體,減少感染的機會。回家後徹底洗手,亦是避免病毒的重要方法。

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯:羅嘉欣