【自私行為】秀茂坪住戶鐵閘外懸掛十多對鞋惹議　研究指鞋底藏大量細菌醫生教消毒方式

▲ 秀茂坪有住戶在鐵閘外懸掛十多對鞋，引來爭議。

疫情下為己為人，都應更注重公共衛生。秀茂坪有居民最近在社交平台投訴，指有鄰居亂放鞋出門，十多對鞋掛在鐵閘上，引來其他網民議論。外國曾有一項研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，其中包括大腸桿菌及困難梭狀芽孢桿菌等，不容輕視。

最新影片：

據Facebook群組「我們都是在秀茂坪長大的 (We All Grew Up In Sau Mau Ping)」，有網民最近發帖上載一張照片，相中可見住宅走廊盡頭單位外的地上，擺放了數雙鞋子，而更誇張的是多達十多對鞋被掛在鐵閘上。發帖者隨帖文問了一句：

你哋門口有冇擺咁多鞋呀！

▲ 秀茂坪有居民最近在社交平台投訴，指有鄰居亂放鞋出門，十多對鞋掛在鐵閘上。（圖片來源：Facebook群組「我們都是在秀茂坪長大的 (We All Grew Up In Sau Mau Ping)」）

帖文引來其他網民議論，有網民直指該鄰居「放左（咗）十對，不想帶細菌入屋內」，也有網民表示這種行為會扣分：「好似話會扣分喎」，惟發帖者回應：「擺住門口地下可能會扣分囉！擺住佢門上面可能唔理佢」

點擊睇更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

根據美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌！休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍。這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

醫生建議入屋前先消毒鞋底

本港兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，建議家長入屋前最好在屋外除鞋，並用1比99漂白水噴一噴鞋面及鞋底作消毒。隨行一同外出的小朋友則應由家長除鞋，減少小朋友接觸完鞋子在觸碰自己的身體，減少感染的機會。回家後徹底洗手，亦是避免病毒的重要方法。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣