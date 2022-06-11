英國留學潛力高　UCAS 2022最後申請期限

自英國放寬港人BNO簽證限制，愈來愈多港人計劃居英，加上英國已取消所有防疫入境限制，故近日有關英國留學查詢急增。到底英國有咩吸引之處？申請上又有咩要注意？不妨先看看以下資訊！



不少家長為了贏在起跑綫，送年幼子女出國讀書，讓他們盡早適應當地生活，長遠繼續享受英式教育。英國的寄宿中學歷史悠久，對國際學生的支援和配套亦很充足。大部份家長會讓子女完成中四或中五課程後到英國銜接高考 (A Level)，課程內容對比香港公開考試 (HKDSE) 容易掌握，只需要選讀3-4科。香港推崇填鴨式教育，相反寄宿學校鼓勵學生多元化發展，在課堂以外提供大量非學術活動，例如馬術、飛行訓練、高爾夫球等在香港較難接觸的課外活動，讓學生更均衡、全面地學習。這些活動經驗和從中所學到的軟技巧，對於學生將來報讀大學及就業時均能大大提升競爭力。而就讀寄宿學校更可以培養子女的自律性和獨立性。學校的生活非常有規律性，由早上 7 時左右起床，上課、小休、吃午飯、做運動、自修、自由時間等，都有很平均的安排。目的是希望學生能在生活各種活動上都有充裕的時間和妥善的平衡，不會側重於讀書或玩樂的其中一方。其次，嚴格規管的時間能增強學生的時間觀念，從而學習如何分配時間。

而英國的大學在國際上極富盛名，在世界大學排名前10名中，英國大學就佔了四所，其學歷認受性高，備受世界各國雇主的肯定。英國大學修讀時間相對比其他國家較短，學士學位三年；碩士學位多數為一年。其課程多元化，提供的科目選擇遠較香港多，例如飛機工程、災難管理、博物館學等範疇，在英國均設有獨立學位課程，能讓學生更深入學習相關專業，對工作及興趣發展皆有正面作用。加上英國大學學位充裕，大部份學生均可成功升讀心儀學系。

特別推介位列全英第9名的University of Bath，大學提供一共190多個單科和組合科目。其多個學科名列前茅，根據Times and Sunday Times Good University Guide 2022，Architecture排第1名、Psychology排第2名、Civil Engineering排第3名、Aerospace Engineering及Accounting & Finance均排第4名，十分受香港學生青睞。大學更會為學生安排職業實習，從而獲得工作經驗，為將來投身社會做好準備。



計劃今年到英國升讀大學的學生要留意6月30日是UCAS的截止日期，7月1日起將進入UCAS Clearing階段，屆時大部份學位有機會額滿，因此建議盡早預備及報名。

有意進一步了解英國升學的資訊，歡迎親臨6月18日(星期六)在灣仔萬麗海景酒店舉辦的「英國教育博覽2022」，當日邀請到多間TOP 30英國大學及寄宿學校參加，提供即場面試，並設有多場升學講座，切勿錯過！

講座時間表:

11:30am–12:30pm 英國寄宿學校及政府學校全方位比對

12:30–1:30pm UCAS 2022最後申請期限

1:30–2:30pm 英國寄宿學校精選：Burgess Hill Girl

2:30–3:30pm University of Bath 入學簡介



「英國教育博覽2022」

日期：2022年6月18日(星期六)

時間：上午11時至下午4時半

地點：灣仔萬麗海景酒店8樓 (港鐵會展站B3出口)

活動詳情及登記：https://cutt.ly/YJl1IFZ



(特約)