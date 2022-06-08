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【順手牽羊】祖父餐廳留下有孫仔成長片段手機疑遭男子偷走　警方拘捕34歲男子

社會 10:33 2022/06/08

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

一名女網民日前在社交網站發文，指其親友於土瓜灣美景街的美景茶餐廳不慎遺留一部iPhone 8 Plus手機，內有大量孫仔極珍貴的成長相片及影片。而翻查餐廳閉路電視紀錄，竟發現一名男子裝作食客「順手牽羊」。詳情即看：【下一頁

警方表示，於6月5日接獲一名64歲姓李男子報案，指他於6月4日在美景街一食肆內被人盜去一部約值5,000元的手提電話。

警方經調查後，本周二（7日）下午約3時15分在旭日街15號拘捕一名34歲姓梁男子，涉嫌盜竊，他現正被扣留調查。

行動中，人員已起回該部懷疑被盜去的手提電話。案件交由九龍城警區刑事調查隊第四隊跟進。

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記者：黃穎津

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