  • 25°C
香港時間 : 2022608日 (週三) 12:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【紅雨停課】教育局宣布所有下午校今日停課　小一派位順延一天【不斷更新】

社會 11:22 2022/06/08

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

本港近日天氣不穩，天文台今早（8日）10時45分發出紅色暴雨警告信號，雨勢可能持續，或會導致道路嚴重水浸和交通擠塞，提醒外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施，詳情即看【下一頁】

【11：15】

教育局小一派位特別公布，因天氣惡劣，教育局宣布下午校停課，小一入學「統一派位」學生註冊日期將順延，由6月8日及9日，延至6月9日及10日‧

【10：45】

教育局同步宣布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有下午校今日下午停課。正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

社會福利署隨後宣布，所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內，會繼續開放，但市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【酷熱天氣】上水正午氣溫達33度　明日至周五轉趨驟雨及雷暴
12:06 2022/06/05
【酷熱天氣】上水正午氣溫達33度　明日至周五轉趨驟雨及雷暴
【天氣不穩】天文台曾發出黃色暴雨警告信號　港島南區雨勢特別大
19:39 2022/06/07
【天氣不穩】天文台曾發出黃色暴雨警告信號　港島南區雨勢特別大
【天氣不穩】天文台發出紅色暴雨警告信號　所有下午校今日下午停課【不斷更新】
今日 10:39
【天氣不穩】天文台發出紅色暴雨警告信號　所有下午校今日下午停課【不斷更新】

你可能感興趣

【酷熱天氣】上水正午氣溫達33度　明日至周五轉趨驟雨及雷暴
12:06 2022/06/05
【酷熱天氣】上水正午氣溫達33度　明日至周五轉趨驟雨及雷暴
【天氣不穩】天文台曾發出黃色暴雨警告信號　港島南區雨勢特別大
19:39 2022/06/07
【天氣不穩】天文台曾發出黃色暴雨警告信號　港島南區雨勢特別大
【天氣不穩】天文台發出紅色暴雨警告信號　所有下午校今日下午停課【不斷更新】
今日 10:39
【天氣不穩】天文台發出紅色暴雨警告信號　所有下午校今日下午停課【不斷更新】
颱風 幼稚園 小學 中小學教育 中學 天氣 學校 暴雨 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【土地問題】網上瘋傳17秒影片　赤裸男女豪宅露台激烈交歡
18:59 2022/06/07
【土地問題】網上瘋傳17秒影片　赤裸男女豪宅露台激烈交歡
【修成正果】陳家樂疑求婚成功　連詩雅被誠意打動答應做陳太
13:26 2022/06/07
【修成正果】陳家樂疑求婚成功　連詩雅被誠意打動答應做陳太
【死因研訊】菲傭來港工作近4個月後身亡死因研訊　胞妹指死者凌晨3時需起床工作
14:53 2022/06/07
【死因研訊】菲傭來港工作近4個月後身亡死因研訊　胞妹指死者凌晨3時需起床工作