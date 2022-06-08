【紅雨停課】教育局宣布所有下午校今日停課　小一派位順延一天【不斷更新】

本港近日天氣不穩，天文台今早（8日）10時45分發出紅色暴雨警告信號，雨勢可能持續，或會導致道路嚴重水浸和交通擠塞，提醒外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施，詳情即看【下一頁】。

【11：15】

教育局小一派位特別公布，因天氣惡劣，教育局宣布下午校停課，小一入學「統一派位」學生註冊日期將順延，由6月8日及9日，延至6月9日及10日‧

【10：45】

教育局同步宣布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有下午校今日下午停課。正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

社會福利署隨後宣布，所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內，會繼續開放，但市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家。

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責任編輯：陳麗娜