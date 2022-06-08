【死因研訊】陪審員快速測試呈陽性　菲傭離世死因研訊押後明續

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46歲菲傭於2016年來港工作近4個月後去世，其間疑因工作導致睡眠不足，並出現頭痛及背痛情況。死因研訊原定今（8日）續審，惟其中1名陪審員今早進行快速測試結果呈陽性，故未有到庭。案件押後至明天（9日）再訊，以待其他陪審員再作檢測。

死因研訊昨日展開，死因庭要求與訟各方的律師代表及陪審團等，每天出席聆訊前均需自行進行快速測試，並紀錄結果。

案件今早續審時，死因裁判官指今早有陪審員快速測試呈陽性，在詢問各代表律師及陪審員後，將案件暫時押後至明天，以待其他陪審員再作檢測。

終年46歲的死者Leonita Quinto Arcillas於2016年，由菲律賓來港擔任家庭傭工近4個月後去世，其間疑因工作導致睡眠時間只有約3小時，並出現頭痛及背痛情況，呈交離職通知書後離世。

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記者：梁錦麟