【尋人記II】方東昇靠「古法尋人」搵阿婆　開播以來最高齡受訪者登場

▲ 《尋人記II》

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的TVB節目《尋人記II》，自開播以來口碑良好，上周兩集主角：擁有超強「第六靈感」的開心果生姐、為「上樓」爭取到底的徐太、相隔30年後重返村校的阿鳳、阿芬、興兒及安仔，令觀眾感動。

此外，網民更留言指《尋人記II》主角貼地親切，並讚攝製隊安排「特別嘉賓」與主角重逢很有心思：「佢哋可以重逢全靠《尋人記》團隊」、「見到主角們難得重聚很感動，令我也憶起童年時代」；有網民更因看畢「我讀村校」一集後，希望尋回失聯多年的同學。

本周兩集《尋人記II》故事主角均為「非典型」女性代表，第7集更是圍繞一位93歲的「神奇婆婆」！

【尋人記II】方東昇帶隊入下白泥尋村校學生 回顧校園生活無悔讀過村校

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與時間競賽

早在40年代，日軍攻打香港期間，「神奇婆婆」與中學同學失散，眾人沒有電腦科技「加持」，憑藉醬油留下的線索，再加上超強的緣分，奇蹟尋回成班同學仔。

這批「尋人先鋒」90年代初齊齊接受訪問，分享重逢喜悅，大談名校女生頑皮史，包括「那些年，我們一起出過的貓」。

相隔30多年，「尋人先鋒」去哪兒？「尋人難，尋老人更難」，一眾新聞主角昔日受訪時已是60多歲，屈指一算，如今最年輕一位在生也90多歲，攝製隊要戰勝大海撈針的高難度，又要和時間競賽，最終能找到多少位「同學仔」？

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非一般人人生哲理

這次不靠網上找畢業照，無法憑磚牆顏色鎖定被訪者住址，攝製隊索性向前輩「偷橋」，押注在一瓶醬油身上……

所謂「唔好蝦阿婆讀得書少」，早年女性有機會接受教育，殊不簡單，堪稱烈女的「神奇婆婆」讀過幾年書，膽大心細、醒目識做、滿腦子不一樣的哲理，後來更成為業界的「打工皇后」，成就傳奇人生。

到底是「神奇婆婆」的神邏輯勁，還是方東昇的金句醒？