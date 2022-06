【娛圈喜事】6年半前印度皇宮舉行盛大婚禮　Rosemary為兩子正式在港註冊結婚

40歲混血名模Rosemary與印度裔富商Jason於2015年12月在印度齋浦爾皇宮舉行盛大婚禮,婚後3年誕下大仔Hendrix,去年再誕下細仔Sasha,一家四口幸福非常。

結婚6年半,Rosemary昨日(6月7日)在社交平台宣布正式於香港註冊結婚,並上載當日的影片和相片分享喜悅的一刻。她開心留言:

No biggie just making it official … finally! Thanks to all for all the love! You know who you are!

(沒什麼大不了,只是讓它正式!感謝大家的厚愛。)