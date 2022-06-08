【娛圈喜事】6年半前印度皇宮舉行盛大婚禮　Rosemary為兩子正式在港註冊結婚

▲ Rosemary印度結婚6年半，正式在港註冊結婚。

40歲混血名模Rosemary與印度裔富商Jason於2015年12月在印度齋浦爾皇宮舉行盛大婚禮，婚後3年誕下大仔Hendrix，去年再誕下細仔Sasha，一家四口幸福非常。

結婚6年半，Rosemary昨日（6月7日）在社交平台宣布正式於香港註冊結婚，並上載當日的影片和相片分享喜悅的一刻。她開心留言：

No biggie just making it official … finally! Thanks to all for all the love! You know who you are! （沒什麼大不了，只是讓它正式！感謝大家的厚愛。）

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大仔搶鏡

二人為兩子著想，於6月1日補辦在港註冊。當日儀式簡單而隆重。影片中見Rosemary一家四口開心出發，僅邀請了十多名好友見證。兩公婆以smart casual造型出席，穿上低胸tube dress的Rosemary即使已為兩孩之母，身形仍舊fit爆。

兩夫婦宣讀誓詞一刻，大仔Hendrix眼仔睩睩、活潑好動，搶盡爸爸媽媽鏡；而只得6個月大的細仔Sasha，亦遺傳了父母優良基因，非常可愛。

不少模特兒好友包括樂基兒、Amanda S.、謝婷婷、Ana R.、Cara G.等，紛紛留言送上祝福。

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大肚照玩瑜伽

Rosemary是瑜伽導師，時常在網上大晒軟功，而且動作一次比一次高難度，向來是瑜伽高手的她揮晒自如。

去年懷有第二胎時，她不怕孕婦禁忌廷著巨肚照做瑜伽，其中更在村屋屋頂圍牆邊做出一字馬動作，看到網民勁擔心，勸她凡事都是小心為上。

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