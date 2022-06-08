【十八年後的終極告白2.0】趙希洛再登「癲」峯　與譚凱琪攤牌過招鬥演技

▲ 高手過招！

由譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、譚凱琪等主演的《十八年後的終極告白2.0》，劇情愈來愈緊張，各人都各自盤算。

日前劇情講到Joyce（趙希洛飾）得悉好朋友Queenie（譚凱琪飾）做小三竟與丈夫Jason（陳山聰飾）有婚外情，令Joyce傷心欲絕，更決定要Queenie報復。

昨晚（6月7日）《十八年後的終極告白2.0》劇情講到Joyce洛相約Queenie逛街，更暗示要她好好珍惜丈夫Angus（譚俊彥飾），以免行錯一步就打回原形。

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角色逐漸黑化

隨後，二人下樓梯時，Joyce故意踩空令自己跌落樓梯，更向Queenie露出詭異笑容，令人看得心寒。及後到醫院後，Joyce還向丈夫Jason告狀，指Queenie有心推她下樓梯，更表現得一副楚楚可憐的樣子。

不過當房間只餘下Joyce和Queenie時，Joyce立刻「變臉」向對方攤牌，表示已知Queenie是小三破壞她們夫妻關係，更間接令其失去腹中胎兒。

Joyce愈說愈激動，並咬牙切齒對Queenie說：「你對我做的所有事，我會好好記住，我要你一併全部還給我。」

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演技過招

雖然在這場兩女對峙互望的戲中，譚凱琪並沒對白，不過以凌厲的眼神交戲，兩個的情緒由平靜到激動，只是短短數分鐘，足見她們高手過招互鬥演技。

二人不論眼神或言語都各有層次變化，難怪網民大讚她們演得出色，並指少些功力都好難達到有此效果，所以不少劇迷都希望二人有更多鬥戲場口。

其實今次此劇是譚凱琪產後復出首部參演的劇集，不過她的演技並無生疏，沒有包袱演出博到盡，很多觀眾更大讚她演技更勝從前，演活劇裡恐怖人妻一角。