【學童壓力】升中後追不上好友突然疏遠　開朗女生萌輕生念頭主動求醫停學一年

▲ 從小要給孩子灌輸正確觀念及生命意義，彼此多溝通及鼓勵子女說出自己的感受尤其重要。

人們常說自殺只是一念之差，但我覺得抱有自殺傾向的人，不會突然間便生出這個念頭，而是日積月累，有迹可尋。

這幾年社會極不穩定，發生太多變化，大人也會感到壓力及無奈，何況是年紀輕輕的兒童。他們或許不懂如何面對壓力及環境轉變，因而患上情緒病，甚至有自殺傾向，最終了結生命。沒有人希望看見悲劇發生，作為家長和教師，更要多留意小朋友的行為有何異樣，及早阻止不幸事件發生，令他們重拾正軌，認識生命意義。

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我有一位讀中二的學生，自小五開始隨我學習日文。她性格開朗，聰明伶俐，平時上堂有說有笑，而且與同學相處和睦，甚討人喜歡。她也是家中獨女，掌上明珠，令人羨慕。可是去年她的家長突然傳信息告知，女兒有自殺傾向，要留院觀察，須暫時停止上課。家長說沒有發覺她有任何異樣，反是她主動告知，說感到壓力、頭痛及呼吸困難，而且有輕生的念頭。最初以為只是小問題，看了心理醫生後轉送醫院留院觀察了個多月，情況雖有好轉，可是往後一年裏病情仍是反反覆覆。最終父母和她商量後決定停學一年，希望今年9月可以正常回校上課。

導致學生有自殺傾向的因素，原來是來自學業壓力和同學的關係。家長一般會認為這些困難是每個求學時期的孩子都會必然遇到，因而低估了對子女產生的影響。以此事為例，學生小學成績不錯，但升中後有很多科目追不上程度，加上一位要好的同學突然和她疏遠，不和她做朋友。雖然她裝作若無其事，但心底裏其實非常不快，對此事耿耿於懷。

從小要給孩子灌輸正確觀念及生命意義，彼此多溝通及鼓勵子女說出自己的感受尤其重要。家長不要單以自己的尺度去衡量事情對子女的影響，而是要客觀地聆聽和觀察，莫輕視問題的嚴重性。

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